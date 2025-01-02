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中國將10家美企列不可靠實體清單 抵制對台軍售

2025/1/2 23:05
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（中央社台北2日電）中國商務部今天公告，即日起對洛克希德馬丁飛彈與火控公司在內參與對台灣軍售的10家美國企業，採取不可靠實體清單措施。

根據中國商務部網站，不可靠實體清單工作機制2日發布公告，聲稱為維護國家主權、安全和發展利益，決定將參與對台灣軍售的洛克希德馬丁飛彈與火控公司、洛克希德馬丁航空公司、洛克希德馬丁飛彈系統集成實驗室、洛克希德馬丁先進技術實驗室、洛克希德馬丁風險投資公司、標槍合資公司、雷神導彈系統公司、通用動力軍械與戰術系統公司、通用動力資訊科技公司、通用動力任務系統公司列入不可靠實體清單。

根據公告，禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資；禁止上述企業高級管理人員入境；不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。公告自公布之日起實施。

這是中方再次啟用「不可靠實體清單」對10家對台軍售企業實施制裁。

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商務部新聞發言人以「答記者問」的形式表示，近年來，洛克希德馬丁飛彈與火控公司等10家公司不顧中方強烈反對，參與對台軍售，展開軍事技術合作，「嚴重損害中國國家主權和領土完整，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞台海和平穩定」。

他重申中方立場，宣稱台灣議題是中國內政，事關中國核心利益，絕不容許任何外部干涉。（編輯：張淑伶）1140102

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