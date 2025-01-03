疫後首次出現倒退 澳門博彩收入2024年12月跌2%

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（中央社台北3日電）澳門博彩監察協調局公布2024年12月份博彩收入數據，12月博彩收入為澳門幣182.02億元（下同，約新台幣744億元），年減2%，低於市場預期，也是疫情後連續23個月來首次出現收入下滑。

據澳門博彩監察協調局1日公布，澳門去年全年博彩總收入為2268億元，超過澳門政府預期的2160億元，年增近24%。

然而根據自由亞洲電台報導，翻查數據，2013年澳門博彩年收入超過3600億元，目前的收入水平相對2019年疫情前，年收約3000億，低約25%。

報導引述澳門媒體人崔子釗表示，2024年澳門沒有發生大事件和政策修改，是經濟恢復的一年，全年的博彩收入除了12月外，均有明顯增長。12月只有澳門主權移交25週年的活動，認為單月收入下跌與中國國家主席習近平的到訪有關。

崔子釗指出，2024年的1月跟3月的博彩收入成長率超過50%，唯獨12月下跌了2%。

他剖析，過往習近平到訪澳門的博彩收入，2014年跌30.4%，2019年跌13.7%。

他說，「我們從這個習近平到訪澳門的例子可以看到，內地（中國大陸）政府出來一些政策或者領導人要來，對澳門的博彩業就會造成很明顯的波動。這樣子的跌幅就算是澳門維穩的費用」。

澳門前民主派立法會議員區錦新表示，去年澳門的博彩收入為2260億元，已是不錯的成績，即使博彩收入不可能回到2019年前，澳門政府暫時還能做到收支平衡。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1140103