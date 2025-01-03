中國央行：建議加強貨幣政策調控 擇機降準降息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）中國人民銀行（央行）貨幣政策委員會上週五開會分析經濟金融形勢，研究下階段貨幣政策主要思路，建議加大貨幣政策調控強度、擇機降準降息；堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

中國人民銀行官網3日晚間公布，人行貨幣政策委員會2024年第4季例會於12月27日召開。

據公布，會議分析了國內外經濟金融形勢，提出當前外部環境變化帶來的不利影響加深，通脹壓力有所緩解，但世界經濟增長動能不強，主要經濟體經濟表現有所分化，貨幣政策進入降息週期。

會議稱，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，高品質發展扎實推進，但仍面臨「國內需求不足、風險隱患仍然較多」等困難和挑戰。要實施適度寬鬆的貨幣政策，加強逆週期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加大貨幣財政政策協同配合，保持經濟穩定增長和物價總體穩定。

據公布，這場會議研究了下階段貨幣政策主要思路，建議「加大貨幣政策調控強度」，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，「擇機降準降息」。保持流動性充裕，引導金融機構加大貨幣信貸投放力度，使社會融資規模、貨幣供應量增長與經濟增長、價格總水準預期目標相匹配。

會議並建議，強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行，「推動企業融資和居民信貸成本穩中有降」。

會議還建議，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現，「堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。」

會議也提到，著力推動已推出金融政策措施落地見效，加大存量商品房和存量土地盤活力度，「推動房地產市場止跌回穩」，完善房地產金融基礎性制度，助力構建房地產發展新模式。

會議還強調，把實施擴大內需戰略與深化供給側結構性改革有機結合起來，增強宏觀政策協調配合，有效落實存量政策，「加力推動增量政策落地見效」，抓好開局起步，擴大內需、穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。

據公布，這場會議由中國人民銀行行長兼貨幣政策委員會主席潘功勝主持。（編輯：楊昇儒）1140103