何立峰與葉倫視訊通話 同意穩定中美經濟關係

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（中央社記者邱國強北京7日電）川普即將回任美國總統，中國方面正多方設法穩住對美關係。新華社報導，中國國務院副總理何立峰與美國財政部長葉倫今天舉行視訊通話，雙方同意在美國政府過渡期內保持溝通、管控分歧，繼續穩定中美經濟關係。

根據報導，何立峰與葉倫（Janet Yellen）今天分別以 「中美經貿中方牽頭人」與「中美經貿美方牽頭人」身分，舉行這場視訊通話。報導並形容，兩人的通話坦誠、深入、富有建設性，雙方並同意保持溝通聯繫的重要性。

報導指出，兩人在這次視訊通話中，圍繞落實「中美元首重要共識」，回顧總結近年來中美經濟領域交往合作經歷，積極評價中美經濟、金融工作組等對話機制的重要作用。並同意在（美國政府）過渡期內保持溝通、管控分歧，繼續穩定中美經濟關係。

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這則報導提到，在通話中，中方就美國對中國經貿限制措施表達關切，特別是針對美國近期對中國實施的貿易調查等闡明立場。

美國拜登政府2024年12月23日宣布，將根據美國301條款對中國半導體產業展開調查，首先針對的是中國製造的「成熟製程」晶片，包括檢視這些晶片在下游產品和國防、汽車、醫療設備等關鍵產品中的使用情況。（編輯：呂佳蓉）1140107