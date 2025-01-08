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中國流感疫情升溫 搶購藥物與炒作價格再現

2025/1/8 17:29
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（中央社台北8日電）中國大陸流感疫情持續升溫，北方省區醫院人滿為患，多地疾控部門呼籲做好個人防護，防範呼吸道傳染病，但無需過度驚慌。據報導，部分流感藥物被冠上「特效藥」之名，遭搶購一空，甚至出現囤藥炒作價格的情形。

綜合央視新聞、香港經濟日報、錢江晚報報導，自去年12月，中國大陸出現大規模呼吸道疾病傳染，導致多地特別是北方省區醫院人滿為患。

據中國疾控中心最新資料，近期流感的疫情有升溫趨勢，其中以A型流感佔絕大多數。

中國大陸多地疾控部門提醒民眾，做好個人防護，注意防範呼吸道傳染病。不少醫院的流感就診人數大幅上升，但醫界評估患者人數尚未到達最高點。此外，有醫生提醒，接種流感疫苗是預防流感的最佳手段，別盲目用藥、囤藥。

雖然醫生預先提醒，但隨著流感疫情蔓延，中國大陸多地仍出現搶購藥物的情形，特定藥物更因為被冠上「流感特效藥」而一藥難求。

除了一般熟悉的奧司他韋（Oseltamivir，商品名：克流感Tamiflu）外，近期瑪巴洛沙韋（Baloxavir marboxil，商品名：紓伏效Xofluza）也出現搶購的情形。

報導指出，瑪巴洛沙韋是進口藥物，價格本來就偏高，近期由於供求上升，各地藥局的零售價格也水漲船高，部分賣家甚至喊到每盒人民幣300元（下同，約新台幣1350元），目前市場價格普遍落在220元到260元之間。

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針對瑪巴洛沙韋缺貨的情況，有售藥平台表示，在需求量上漲較為明顯的城市，已聯動藥企、連鎖藥店進行精準補貨，全力保障流感用藥平價供應。

報導引述醫療人員表示，目前中國大陸流感藥物儲備充足，因此不建議囤藥。此外，部分治療流感的藥物是處方藥，須在醫生或藥師指導下使用，不能自行服用。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1140108

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