中國貨冒充進口產品 上海多家俄羅斯商品館遭調查

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（中央社台北9日電）去年開始，中國各大城市陸續出現「俄羅斯國家館」，高價販售俄國商品。近期被踢爆，不少店家販售的是中國貨，甚至是三無產品，欺騙消費者。上海8日宣布大規模排查，並對涉嫌違法店家立案調查。

綜合中新社、南方都市報、極目新聞，從去年底開始，許多中國城市的街頭出現藍底白字招牌的「俄羅斯國家館」，主打販售俄國進口產品。這些商店的布置也相當類似，除了清一色掛滿了中俄國旗、播放俄語歌曲，隨處可見俄羅斯娃娃的特色商品與擺設。

然而，隨著俄羅斯國家館的「遍地開花」，相關的爭議也逐漸浮上檯面。日前有旅居中國的俄羅斯網紅拍影片揭露，這些所謂「俄羅斯進口的產品」並未出現在俄羅斯的市場，甚至從小到大都未聽過、吃過。

隨後有媒體調查，目前，由俄羅斯農業部、俄羅斯出口發展中心官方授權，在中國國內經營的「俄羅斯國家館」僅有4家，分別位於上海、哈爾濱、成都和深圳。絕大多數號稱是「俄羅斯國家館」的店面都是山寨店，而且店內販售商品不但非由俄羅斯進口，甚至是中國國產品冒充進口貨。

報導也提及，其中不乏有無生產日期、無品質合格證明以及無生產廠商資訊，來路不明的「三無產品」。

8日晚間，上海市市場監管局發文指出，從2024年12月23日起開展兩輪集中排查整治。截至目前，上海全市範圍內共發現47家「俄羅斯商品館」類型商店，市場監管部門對關注度比較高的經營者資格、標語宣傳、商品來源產地等問題進行檢查。

據調查結果，其中6家商店涉嫌違法違規，行為涉及無照經營、食品銷售未備案、虛假宣傳等，遭立案調查。

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上海市市場監管局強調，將持續關注這類商店的經營情況，對於涉嫌違法違規的商家，消費者可投訴舉報，向監管部門提供線索。

據公開資訊顯示，除了上海市以外，包含南京市、杭州市、福州市、濟南市等多地市場監管局均對俄羅斯商品館的虛假宣傳等情況作出回應，並呼籲消費者在選購產品時多加留意。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1140109