加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
洛杉磯野火釀死好萊塢居民獲令撤離 奧斯卡入圍名單延後公布
首頁 / 兩岸

中國連鎖月子中心倒閉 產婦嬰兒無人照顧引發維權

2025/1/9 15:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）中國知名連鎖月子中心一夜倒閉，負責人疑似捲款逃跑，被積欠薪資的廚師及月嫂均離職，有80幾間門市的產婦及嬰兒無人照顧，甚至得靠外送解決三餐，引發維權潮。

據極目新聞、華夏時報等媒體報導，近期有多名中國網友發文反映，中國知名連鎖月子中心「愛家月子中心」的員工被拖欠2個月的薪水，負責人疑似捲款逃跑，上海、廣東、江蘇等地分店突然倒閉。

據香港01報導，約有80間門市的產婦及嬰兒權益受到影響。

蘇州的仇先生表示，其妻子在2024年12月底住進相城區的愛家月子中心，原本應於1月22日做完月子，但這幾日該店店長表示公司破產倒閉，告知顧客需自行處理中餐；該月子中心所租用的酒店也通知孕婦及家屬離開，估計會停水停電。

一名產婦稱，她去年10月8日在上海分店繳交人民幣3萬5500元（約新台幣16萬元），入住後還繳納押金3000元。但自7日起，月子中心不再提供餐食，並已停止提供服務，她已回到家裡坐月子。

不過，仍有些產婦選擇留在月子中心，但月子中心的廚師和月嫂因為被積欠長達2個月的薪水均離職，目前留下來的產婦及其家屬只能靠外送解決三餐。

據華夏時報，截至8日下午，由愛家月子中心客戶組成的聊天群組中，目前有來自中國大陸多地近600名消費者參與統計，合計涉及金額超過1000萬元，受影響的人數、金額仍在增加。

極目新聞報導指出，8日撥打了上海、蘇州、南通等地的愛家月子中心門市電話，均無人接聽或關機。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

上海市嘉定區安亭派出所的工作人員8日表示，涉事公司無法繼續營運，上海幾乎全部門市因此停業。當地相關部門重視涉及愛家月子中心的問題，已介入處理，若有消費者遇到類似問題可及時反映，登記情況。

愛家月子中心由江蘇愛之家母嬰服務集團有限公司打造，在大陸擁有超過80間分店。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1140109

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：