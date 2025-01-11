中國持續反腐 全國紀檢監察機關2024年處分89萬人

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（中央社台北11日電）中共中紀委日前指出，2024年以超常規舉措懲治貪腐。據中共中紀委國家監委網站通報，2024年全國紀檢監察機關立案調查近88萬案件，並處分近89萬人，處分人數較2023年增加近46%。

據中共中紀委國家監委網站10日通報，2024年全國紀檢監察機關共接收信訪舉報356.3萬件次，其中檢舉控告類信訪舉報100.7萬件次。處置問題線索217.5萬件。立案87.7萬件，其中立案省部級及以上幹部73人、廳局級幹部4348人、縣處級幹部3.5萬人、鄉科級幹部12.1萬人；立案現任或原任村黨支部書記、村委會主任10.4萬人。

通報又指，2024年處分88.9萬人，其中黨紀處分68萬人、政務處分27萬人；處分省部級及以上幹部73人，廳局級幹部3838人，縣處級幹部3.1萬人，鄉科級幹部11.2萬人，一般幹部12.8萬人，農村、企業等其他人員61.3萬人。

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通報又指，紀檢監察機關堅持受賄行賄一起查，立案行賄人員2.6萬人，移送檢察機關4271人。

2024年全國紀檢監察機關立案調查案件的數目、被處分的人數都較2023年大增。2023年全國紀檢監察機關共立案62.6萬件，處分61萬人，其中包括省部級幹部49人。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140111