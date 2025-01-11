直播亂象叢生 中國網信部門擬規管網紅經紀公司

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（中央社台北11日電）中國官媒去年點名網紅圈存在直播假貨、虛假擺拍等問題。中國網信部門近期發表諮詢草案，擬規管MCN（多頻道網路）機構，包含網紅經紀公司，嚴重違法機構將可能被追究刑事責任。

MCN（Multi-Channel Network，多頻道網路），即網路訊息內容多管道分發服務機構，是指為網路訊息內容生產者提供策劃、製作、營銷等服務的機構，大多指稱「網紅經紀人公司」。

據第一財經、星島日報報導，中國國家互聯網信息辦公室10日就「網絡信息內容多渠道分發服務機構相關業務活動管理規定（草案稿）」公開徵求意見。

該草案明定12項MCN機構不得實施之行為，包括以議題設置、合成偽造等方式，製造發布網路謠言；煽動網友情緒，故意引發群體對立；渲染炒作突發案事件，消費災難事故；利用「網紅兒童」牟利；鼓吹低級趣味；虛構關注度、瀏覽量等數據，實施流量造假等網軍行為。

另外，有不少網紅偏好點評熱點時事，草案稿對此亦有所規管，包括嚴禁編造虛假或引人誤解的情節、人設，惡意營銷；翻炒舊聞舊事，蹭炒社會熱點事件；組織對個人含有侮辱謾罵、造謠誹謗、煽動仇恨等網路暴力訊息；違規展開網路新聞訊息服務等行為。

草案指出，不履行本規定的MCN機構，將由網信部門依據職責予以警告、通報批評、責令限期改正。給他人造成損害的，依法承擔民事責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任；尚不構成犯罪的，由網信等有關部門依據有關法律法規處理。

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去年中國網紅「瘋狂小楊哥」在抖音帶貨「香港美誠月餅」，之後遭控訴是大陸產品。中國官媒新華社、人民日報曾先後點名直播存在帶貨亂象。

除了官媒點名網紅直播問題，平台也出手整治。去年中國前女子體操國手吳柳芳發表性感舞蹈影片，挨轟有損國家運動員形象，抖音帳號兩度遭平台封殺，被禁止發表言論及營利權限。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1140111