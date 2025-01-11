中國印尼海警機制化合作 舉行首次高級別會晤

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（中央社台北11日電）中國海警局與印尼海事安全局7日在北京舉行首次高級別會晤。中方稱會晤是為落實印尼總統普拉伯沃去年訪中發布的兩國聯合聲明，雙方將深化海上合作。印尼海事安全局則表示，會晤有望加強雙方在跨境犯罪、走私等方面的合作。

據中國海警局官網發布消息，印尼海事安全局（Bakamla）海軍中將伊爾萬西亞（Irvansyah）應中國海警局邀請，7日至11日率代表團赴中訪問。期間，中國海警局局長郁忠與伊爾萬西亞在北京共同主持中國海警局與印尼海事安全局首次高級別會晤，代表團並於會後赴廣州參訪海警基層單位和艦船。

據中方消息，雙方對今後各層級間舉行定期會議、艦船互訪、能力建設等領域展開務實合作進行深入交流，達成廣泛重要共識，並簽署會議紀要。雙方一致認為，要深化海上務實合作，共同維護海上安全秩序，穩妥處置海上突發事件，為推動中國印尼全面戰略夥伴關係邁向更高水平發揮積極作用。

雅加達郵報（Jakarta Post）10日引述印尼海事安全局發布的新聞稿。新聞稿指出，此次會議有望加強合作，共同面對跨境犯罪、走私和海洋資源盜竊等全球挑戰。

伊爾萬西亞強調互利合作對維持區域穩定的重要性，並稱「這次會議不僅象徵兩個機構之間的密切關係，也是締造一個安全、和平與繁榮的海洋區域的共同承諾」。

報導提到，伊爾萬西亞在2024年12月18日在河內舉行的越南海洋警察司令部（VCG）與友人活動中與郁忠會面，郁忠在當時向伊爾萬西亞發出1月訪問中國的邀請。

中方消息指出，此次會晤是貫徹落實2024年11月9日兩國政府聯合聲明的具體舉措。

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印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）2024年11月9日與中國國家主席習近平會面後，雙方簽訂多項合作協議，其中包括共同開發兩國重疊海域，深化海事合作，如海洋研究、環境保護、航行安全、深海勘探、防災減災及海洋能力建設等領域。

雙方並於聯合聲明中寫道，「雙方將積極加強兩國海警機構合作，重申致力於全面有效落實『南海共同行為宣言』（DOC），並在各方想法一致的基礎上，早日達成『南海行為準則』（COC），以共同維護南海問題」。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1140111