中國房企萬科總裁祝九勝被公安帶走

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）據報導，中國知名房地產公司萬科執行董事、執行長、總裁祝九勝昨天被公安機關帶走。近年中國房地產低迷，萬科2024年合約銷售金額大降34.59%。

陸媒經濟觀察網今天引用數個消息源指出，祝九勝15日被公安機關帶走，但是萬科總部對此並未回應。

萬科是中國最著名的房地產開發商之一，這幾年也難逃房地產低迷的影響。根據萬科3日公告披露，2024年全年，萬科累計實現合約銷售面積1810.7萬平方公尺，比2023年大降26.57%；合約銷售金額人民幣2460.2億元（下同，約新台幣1兆1070億元），下跌幅度更高達34.59%。

2018年1月31日，萬科發布公告，董事會主席郁亮不再兼任總裁、執行長，萬科董事會聘任祝九勝為公司總裁、執行長。

目前外界尚不清楚祝九勝被帶走的原因。不過，近期 萬科債券走勢及債務兌付狀況備受關注。

財聯社報導，今天地產債繼續下挫，萬科多檔債券跌幅居前。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導指出，2024年第4季地產債券融資有所回暖，但房企2025年仍面臨超過3000億元的地產債到期壓力和超過2000億元的回售壓力。機構指出，當前優質央企、國企地產債仍有配置價值，但萬科等少數龍頭房企債券價格的波動會對全行業債券價格和利差都會產生影響。

華爾街見聞今天報導，萬科方面表示，針對2025年將要到期的公開債務，公司會全力以赴，繼續從經營端和融資端等多方面籌集資金，通過積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快非主營業務退出和持續爭取融資資源等方式，應對相關債務兌付。（編輯：張淑伶）1140116