川習通話觸及台灣 習近平：盼美方務必慎重處理

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（中央社台北17日電）美國總統當選人川普今晚與中國國家主席習近平通電話。據中國官媒央視新聞，習近平說：「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。」

央視新聞報導稱，川普（Donald Trump）希望繼續保持對話溝通，期待儘快與習近平見面。「兩國元首同意建立戰略溝通管道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。」

央視新聞報導，1月17日晚，習近平應約與美國當選總統川普通電話。

這是川普當選以來，中方首度發布習川通話。

據報導，習近平祝賀川普再次當選美國總統，指出「我們都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。」

習近平強調，中美兩個偉大的國家都在追逐各自的夢想，都致力於讓人民過上更美好的生活。中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就，共同繁榮，造福兩國，惠及世界。

習近平指出，作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。「台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。中美經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇。」

他說，雙方要本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，加強合作，多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事，讓中美兩艘巨輪沿著穩定、健康、可持續發展的航線不斷前行。

央視新聞報導稱，川普感謝習近平的祝賀，表示「很珍視同習主席的偉大關係」，希望繼續保持對話溝通，期待儘快與習近平見面。「美中是當今世界最重要國家，應保持長久友好，共同維護世界和平。」

據報導，兩國元首就烏克蘭危機、巴以衝突等共同關心的重大國際和地區問題交換意見。

報導稱，兩國元首同意建立戰略溝通管道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。

在此之前，川普上月6日接受國家廣播公司新聞網（NBC News）節目專訪時透露，和習近平3天前才聯絡。當被問及川習溝通是否從他當選後就已開始，川普給予肯定答覆。

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川普還說，鑒於他與習近平的關係「非常良好」，他希望北京不會在其總統任內武力犯台。

中國外交部發言人毛寧2024年11月7日在例行記者會回應媒體提問時證實，習近平已向美國當選總統川普致賀。當被追問習近平是發賀電還是通電話。毛寧說，習近平向川普致了賀電。（編輯：楊昇儒/核稿：陳正健）1140117