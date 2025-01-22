上海北京人均可支配所得逾38萬元 居中國之冠

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（中央社台北22日電）最新數據顯示，2024年上海與北京的人均可支配所得居中國之冠，超過人民幣8.5萬元（下同，約新台幣38.25萬元）。另外，有6個省的居民人均可支配所得超過5萬元。

據第一財經報導，中國國家統計局日前公布31個省2024年居民人均可支配所得情況。2024年全國居民人均可支配所得4萬1314元，比上年名目成長5.3%，扣除價格因素，實際成長5.1%。

分城鄉觀察，城鎮居民人均可支配所得5萬4188元，比上年名目成長4.6%，扣除價格因素，實際成長4.4%；農村居民人均可支配所得2萬3119元，比上年名目成長6.6%，扣除價格因素，實際成長6.3%。

分省來看，去年有6個省居民人均可支配所得超過5萬元，其中上海、北京居民人均可支配所得均超過8.5萬元。2024年，上海居民人均可支配所得8萬8366元，位居第一。北京以8萬5415元緊隨其後。整體來看，其他地方與上海、北京均有較大差距。

報導分析，上海和北京作為城市經濟體，城鎮化率高，新興產業、高新技術產業、現代服務業發達，總部經濟突出，高薪職位多，吸引大量人才集聚，居民的平均收入也高。

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浙江2024年居民人均可支配所得為6萬7013元，位居第三。浙江省統計局發布的2024年浙江經濟運行情況顯示，城鄉收入差距繼續縮小。

浙江之後，去年人均可支配所得處於5萬元的有江蘇、天津和廣東三省。福建、山東、內蒙古和遼寧去年居民人均可支配所得分列第7到第10位。內蒙古、重慶、湖南、湖北、安徽居民人均可支配所得在中西部地區位居前5，這些地方是中西部工業化和城鎮化水準較高的地區。（編輯：呂佳蓉/謝怡璇）1140122