廣東梅大高速塌方調查報告出爐 問責32名公務人員

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（中央社台北23日電）2024年5月廣東梅大高速公路發生塌方事故。事發近9個月後，廣東省應急管理廳發布調查報告，指出該事故造成52人死亡、30人受傷；廣東省紀檢監察機關並問責存在失職失責問題的4個責任單位和32名公職人員。

2024年5月1日，廣東梅大高速公路發生塌方事故，往茶陽路段出口方向2公里左右的路面突然塌陷，塌陷路面長約17.9公尺，面積約184.3平方公尺。

據南方日報報導，廣東省應急管理廳日前公布「梅大高速茶陽路段5·1塌方災害調查評估報告」。報告指出，該事故導致23輛車掉落，造成52人死亡，30人受傷。

報告顯示，該起事件為長時間持續性降水與多種因素疊加所導致的特別重大人員傷亡的塌方災害。

報告提到，災害發生前，廣東省出現多輪強降水過程，全省平均雨量破歷史同期紀錄。災害點路段為「倒三角形」溝谷地貌斜坡路堤，受長時間持續性降水影響，地下水持續累積、水位升高，暫態性地下水動靜水壓力、浮力和滲透力持續增大，滑動推力不斷積聚，長時間飽水造成路堤底部及基底軟化，抗剪強度降低，路堤中下部及擋土牆突然滑動變形，引發路堤上部填土塌方，造成高速公路塌方災害。

災害發生當天有零星小雨導致行車視線不良、車流量較平常突增、車輛墜落後起火燃燒等因素加大災害損失。

在事後問責方面，報告提到，廣東省紀檢監察機關按幹部管理權限，對災害中存在失職失責問題的省交通運輸廳、省公路事務中心、省交通集團有限公司、梅州市交通運輸局等4個責任單位和32名公職人員進行嚴肅問責。

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其中，省公路事務中心原黨委委員、副主任汪曉天因涉嫌其他嚴重違紀違法問題，正接受省紀委監委紀律審查和監察調查；其他相關責任人，分別受到黨紀政務處分或誡勉等問責處理。相關企業和個人的違法違規行為已交由行業主管部門進行行政處罰。

梅大高速東延線已於去年9月10日恢復通車。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1140123