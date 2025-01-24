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輝達黃仁勳結束中國行 轉往日本大阪

2025/1/24 12:19
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（中央社記者李雅雯台北24日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束中國行程，據陸媒報導，其所乘的私人飛機轉往日本大阪，軟銀集團等日企正在日本本土加大AI基礎設施投資。

黃仁勳過去幾天到訪中國深圳、北京、上海等地方，據第一財經報導，黃仁勳於22日離開上海，航班追蹤網站FlightRader24行程紀錄顯示，黃仁勳所乘私人飛機22日中午左右飛往日本大阪；輝達未對黃仁勳行程動態予以回應。

報導提到，黃仁勳到訪中國時間點正逢美國總統川普（Donald Trump）宣布就職時，相關動態格外地受關注；黃仁勳轉往日本大阪也不讓人意外，日本在美國新一波晶片出口管制框架下受到豁免，軟銀集團等日企正在日本本土加大AI基礎設施投資。

日本是輝達近期重點發展市場之一，大阪為日本雲端服務商聚集地。報導指出，去年11月輝達於日本東京舉辦AI高峰會，黃仁勳與軟銀集團創辦人兼執行長孫正義共同宣布，將合作在日本建設AI基礎設施，包括投資日本最大AI工廠。

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日本其他雲端服務商也在爭相使用輝達晶片建設AI基礎設施，例如軟銀競爭對手、總部位於大阪的櫻花網路公司（Sakura Internet），其正加大採購輝達晶片。櫻花網路公司與輝達有多年合作，該公司主要服務日本客戶，包括國家研究機構、大學和企業。

報導指出，在黃仁勳結束中國行程的同時，美國宣布Stargate重大AI基礎設施投資計畫；孫正義也出席了Stargate發布會，軟銀集團是計畫參與方之一，預計出資金額達美金190億元（約新台幣6207億元）。（編輯：呂佳蓉）1140124

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