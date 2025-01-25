加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普政府公告 墨西哥灣正式改名美國灣
首頁 / 兩岸

川普回任「走線」斷 中國民眾另闢蹊徑「潤」出國

2025/1/25 10:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京25日電）川普回任美國總統，除了讓全球的政治領袖五味雜陳外，還有一些普通人的心裡是忐忑不安的。這些人，包括一群至今仍不放棄「潤」出中國，一心奔向「自由美利堅」的中國民眾。隨著川普的回鍋，他們奔向美國的大門，恐怕已經關上。

因此，這些中國民眾想「潤」出中國的動機，在當今中國無論政治、經濟前景都看不到明顯改變可能下，並沒有什麼改變。但是不是非以美國為目的地不可，非要用這幾年一度熱門但危險的「走線」方式前往美國，隨著「走線」大門逐漸關緊及川普（Donald Trump）重返白宮，倒是有了一些轉變。

熟悉中國各式對外移民業務、包括「走線」的老洪告訴中央社記者，據他親自經手及了解，這半年多來，有的中國人轉而想先就近在泰國、馬來西亞落腳就好；也有人把日本列為新目標；部分人則鎖定美國的近鄰加拿大及歐盟的西班牙作為目標。

老洪說，厄瓜多去年6月暫停對中國人入境免簽，如同斷掉了中國人「走線」進入美國的一塊跳板；加上川普挑起反移民情緒及他重新當選美國總統，不論美國還是墨西哥都開始緊縮及加強查緝非法移民，越來越多的「走線客」無法順利像先前般取得庇護，甚至還有人被遣送回中國，不但被開徵高額罰款，護照更直接被註銷。

「川普回來了，『走線』這條路，算是斷了」。老洪感嘆地說，去年美國總統大選，移民問題意外地成為熱門議題，川普更挑起了反移民情緒，拜登政府（Joe Biden）在備感壓力下，已經先掐緊了「走線」。川普一當選，美墨邊界就查得更嚴了，等於「未上任先預熱」。

事實上，在川普今年1月20日回任美國總統前，拜登政府從2024年6月起，就4次派遣能搭載逾300人的大型客機，將非法進入美國的中國移民遣返回國。而這4次遣返行動中，又有3次分布在同年10月、11月及12月，加快了遣返的速度。

不過，儘管「走線」看似斷了，其他的方式卻依然存在，只是風險也高了起來。

老洪表示，先前有一種較有財力者常用的方式是，先取得可多次進出日本的簽證，再從日本直飛墨西哥免簽入境，再伺機進入美國，省去了在叢林、沼澤裡冒險「走線」的危險，但費用超過2.5萬美元（約新台幣82.8萬元）。

然而，墨西哥如今也開始加強防堵，拒絕這類中國人入境。老洪說，他的一些「客戶」便因此滯留在日本，進退不得。到了川普1月20日上任前夕，這些「客戶」急得像熱鍋上的螞蟻，都想在川普上任前進入美國。還好，他讓客戶經由轉機改飛墨西哥的邊境城市，至少順利入境了，再想其他辦法進入美國。

那麼，不去美國，有替代選擇嗎？綜合老洪經手的案例及現有資訊，不少中國民眾就近選擇了泰國和馬來西亞，特別是馬來西亞有後來居上的趨勢。老洪表示，泰、馬入境相對容易，對移民的要求沒那麼高，生活適應也較容易。在美國「走線」潮漸消後，泰、馬成為中國民眾「潤」出國的新選擇。

但老洪說，馬來西亞後來居上，和泰國與中國簽有引渡協議有些關聯。前些年，有些涉及政治案件的中國民眾「潤」到泰國，卻差點在中國要求下引渡回國，加上中國安全單位在泰國布設的「耳目」一向眾多，也使得馬來西亞成為中國民眾「潤」出國的熱門標的。

印象中，日本的對外移民審查相對嚴格，一向不是對移民持開放態度的國家。但老洪表示，對中國的高收入人群來說，日本反而比美歐更受青睞，主要是日本政策上雖然一向排斥中國普通移民，但卻頗歡迎中國的投資型移民。因此，不想被「走線」、簽證折騰的中國高收入人群，日本成了「潤」出國的新選擇。

至於其他國家，老洪表示，先前「走線」受阻的中國人中，眼見美國關上大門，有些人選擇留在墨西哥打工。但墨西哥治安不佳，收入相對不高，這些人其實並沒有久居的打算，還是在等待機會進入美國，留在墨西哥其實是無奈的選擇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

老洪提到，傳統上是中國富人移民首選的加拿大，近來也有普通中國人採取逾期滯留尋求政治庇護的方式試圖留下。但加拿大近來也收緊了旅遊簽證發放，這和川普回鍋白宮不無關聯，這招是否還管用不無疑問；至於歐洲，移民門檻相對較低的西班牙，也是這幾年興起的中國移民標的，但歐洲反移民氣氛近年來明顯升高，也使一些中國人為之卻步。

「如果不是中國成了這副模樣，誰會一門心思離鄉背井，冒著風險『潤』出去呢？」老洪邊看著手上的各式移民案例，邊感嘆地說。（編輯：周慧盈）1140125

川普
智邦：2025年AI仍是主流 分散布局因應政治風險川普重申減稅承諾並呼籲調降油價 亞股漲多跌少
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：