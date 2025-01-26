廣東2024經濟年增3.5% 連2年未達預期目標

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（中央社台北26日電）廣東省統計局昨天公布，去年全省地區生產毛額人民幣14兆1633.81億元，年增3.5%。這是廣東連續第二年未達經濟成長目標，外界近來關注廣東長年以來中國「經濟第一大省」的地位是否不保。

綜合中國經濟網等陸媒今天報導，廣東省統計局25日公布，2024年全省地區生產毛額14兆1633.81億元（約新台幣63兆7348億元），按不變價格計算，比上年增長3.5%。

廣東原設定2024年GDP增長5%左右，香港星島日報網稱，這意味廣東連續第二年無法實現經濟成長目標。

廣東省長王偉中最近在政府工作報告中表示，2024年GDP突破14兆元，連續36年居中國之冠，但未披露GDP增幅數據，引發猜測。

與此同時，江蘇省長許昆林日前發表政府工作報告指出，2024年全省GDP達13兆7000億元，年增5.8%，增量居中國第一。江蘇的經濟數據也讓外界關注長年以來廣東的「經濟第一大省」地位是否將易主。

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據廣東省統計局，2024年廣東第一產業增加值5837.03億元，增長3.4%；第二產業增加值5兆4365.47億元，增長4.4%；第三產業增加值8兆1431.31億元，增長2.8%。

王偉中在政府工作報告表示，外部環境變化帶來的不利影響加深，廣東經濟外向度高，所受衝擊尤為直接，有效需求不足，部分企業經營困難，房地產市場還處於調整過程中，新舊動能轉換存在陣痛，關鍵核心技術受制於人的問題仍未根本解決。（編輯：周慧盈/李雅雯）1140126