中國廣電總局：平台不得上傳未有許可證的微短劇

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（中央社台北5日電）中國廣電總局今天發布通知，表示所有微短劇均須持有「網絡劇片發行許可證」，網路平台不得上傳未標注許可證或備案號的微短劇。若有違規情事，管理部門將祭出約談、停播整改等處置措施。

中國國家廣播電視總局官網今天發布消息，「小程序」（單集時長約1至2分鐘的劇集，單集價格約為人民幣1元）微短劇過度商業化營運導致的內容風險問題仍突出，因此發布「關於進一步統籌發展和安全促進網絡微短劇行業健康繁榮發展的通知」。

「通知」提到，將落實白名單制度，規定網路視聽平台、小程序、導流方等的所有微短劇，均須持有「網絡劇片發行許可證」或完成相應上線報備登記程序；且節目上線前須在片頭按相應格式要求標注「網絡劇片發行許可證」號或節目登記備案號。

「通知」表示，網路視聽平台不得上傳未標注許可證或備案號的微短劇，也不得為其導流、推送。對於違規播出、導流或推送不符合規定的微短劇而造成不良影響的平台等，管理部門視情依法發放整改通知書、約談、停播整改、建議調整總編輯、追究網站主要經營者責任等處置措施。

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中國2024年6月開始實施微短劇「先審後播」，未經審核且備案的微短劇不得上網傳播，並按投資額度對微短劇實行「分類分層審核」。投資額度在人民幣100萬元（約新台幣450萬元）以上的「重點微短劇」歸國家廣電總局管理；30萬元至100萬元之間的「普通微短劇」歸省廣電局管理；30萬元以下的「其他微短劇」歸平台管理。

「通知」也提到，要求落實「分類分層審核」制度，擬在平台首頁推薦播出的微短劇，由國家廣電總局覆核。對重大題材或涉及政治、軍事、外交、國家安全、統戰、民族、宗教、司法、公安等題材的微短劇，按有關協審工作機制落實審核要求。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1140205