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日媒：中國AI新創湧現 挑戰美國優勢

2025/2/9 16:00
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（中央社台北9日電）日本經濟新聞稱，中國人工智慧初創企業不斷湧現，除了「深度求索」（DeepSeek），月之暗面（Moonshot AI）等企業的實力也正在壯大，此前以美國企業為中心的競爭迎來新局面。

日經中文網8日報導，深度求索1月20日晚間發布最新生成式AI大語言模型（LLM）「R1」約兩個小時後，月之暗面也公開了所開發的LLM「Kimi k1.5」，並引發熱議。

月之暗面指「Kimi k1.5」的推理能力超過美國Anthropic的「Claude 3.5 Sonnet」，性能與美國OpenAI去年9月發表的新模型「OpenAI o1」相當。

月之暗面成立於2023年，創辦人楊植麟來自北京清華大學，而曾在美國谷歌以及中國華為從事生成式AI開發工作的技術人員也加入了該公司。據美國調查公司CB Insights，截至1月，月之暗面的企業估值已達33億美元。

除了月之暗面，2019年成立的「智譜AI」（Zhipu AI）、2021年成立的「MiniMAX」以及2023年成立的百川智慧（Baichuan AI）也都在競相開發AI模型。

這些AI初創企業得到中國網際網路相關企業等IT巨頭的資金支援。月之暗面成立僅一年就從阿里巴巴集團等融資了10億美元，之後還獲得騰訊控股的投資。智譜AI、百川智慧和MiniMAX也都獲得阿里巴巴和騰訊的投資。

報導引述野村綜合研究所研究員李智慧表示，IT大型企業透過與初創企業合作並引入其產品，能夠保持技術競爭優勢；對初創企業來說，除了獲得資金方面支援，還能透過進入IT大型企業的生態系統而擴大應用場景，更便捷地接觸客戶。對雙方來說，可以說是雙贏的關係。

此外，報導說，北京清華大學、北京大學和中國科學院等從事AI研究的學術機構則成為人才供應源，推動了AI初創企業的成長。

日經新聞調查了AI三大頂級學會所採納的論文顯示，去年作者人數排行榜排名前100的機構中，中國僅次於美國，占了31家，美國則為37家。

中國於2017年制定的「新一代AI發展計畫」提出，到2030年要成為全球主要創新中心，並在國家層面推動研究，結果北京清華大學和北京大學等學校被採納的論文作者人數增加了3至4倍。

至於DeepSeek創辦人梁文鋒的母校、浙江大學的作者人數則從2020年的34人增至去年的906人，排名自第89名上升至第6名。

參與DeepSeek最新生成AI模型「R1」論文的許多核心研究者也來自排名靠前的大學，例如北京清華大學（第2名）、北京大學（第6名）、中山大學（第65名）、北京航空航天大學（第90名）等，這些大學都是中國政府在預算優先分配等方面給予支援的「國家重點大學」。

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與此同時，大企業也在推進自主AI的開發。阿里巴巴旗下的阿里雲1月29日發表了LLM「通義千問（Qwen）」最新版本「2.5-Max」，聲稱性能超過DeepSeek的「V3」。騰訊、位元組跳動、百度及華為等也在加快提高AI的性能。

報導說，「DeepSeek衝擊」顯示中國在國家層面推進的AI戰略正在取得成果。若未來初創企業繼續增加並參與性能競爭行列中，美國在AI領域的優勢可能受到挑戰。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1140209

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梁文鋒
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