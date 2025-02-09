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中國動畫片哪吒2登上全球影史票房前40名 亞洲首例

2025/2/9 17:09
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（中央社台北9日電）根據票房平台統計，中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海（哪吒2）」的現場及預售票房，在今天下午2時31分突破人民幣78.09億元（約新台幣352億元），登上全球影史票房榜第40名，也成為首部進入全球票房榜前40名的亞洲電影。

根據中國票房平台「燈塔專業版」統計，上述78.09億元的票房，也使「哪吒2」成為全球動畫電影票房榜的第7名。而被「哪吒2」擠下第40名的電影則是好萊塢電影「星際大戰：天行者的崛起」。

「哪吒2」在中國的票房已在8日上午突破68億元，成為全球單一市場票房冠軍。中國影視數據平台並預測，「哪吒2」總票房可望超過110億元。

屬春節檔電影的「哪吒2」在1月29日農曆大年初一上映，人氣居高不墜，並在6日超越以韓戰為背景的主旋律愛國電影「長津湖」，登上中國影史票房冠軍；8日並超過「星際大戰：原力覺醒」，成為全球單一市場票房冠軍。

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綜合中國媒體先前報導，日前結束的2025年中國電影春節檔期，票房總成績超過95億元，觀影總量並達1.87億人次，雙雙刷新中國影史春節檔票房和觀影人次紀錄。其中，「哪吒2」的票房就超過50%。

在「哪吒2」之前，「哪吒之魔童降世（哪吒1）」在2019年7月上映時也曾創下50億元的票房成績。業界人士並表示，若「哪吒2」能取得100億元的票房，製片方依例可分得約40億元，遠超過5億元的製作成本，獲利將達35億元。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140209

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