低於市場預期 中芯國際2024年獲利年減逾4成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）中國半導體龍頭中芯國際11日公布最新的財報顯示，根據國際財務會計準則，2024年中芯收入全年淨利僅4.9億美元（約新台幣160億元），年減45.4%，主要由於投資收益及資金收益下降所致，表現低於市場預期。

根據星島日報等媒體報導，中芯2024年銷售收入80.3億美元，年增27%，毛利率18%。去年全年資本開支為73.3億美元，出貨總量超過800萬片。

單計上季，中芯銷售收入22.1億美元，年增31.5%，按季增1.7%，主要由於銷售晶圓數量增加、產能利用率提高及產品組合變化所致。毛利率為22.6%，按年多6.2百分點，按季升2.1百分點。

透過 Google News 追蹤中央社

從營收上看，中芯國際89%的營收都來自中國，按應用劃分，智慧手機貢獻24.2%、電腦與平板貢獻19.1%、消費電子40.2%、互聯網與可穿戴設備8.3%、工業與汽車8.2%。

中芯國際預計2025年第1季營收與前季相比增長6%至8%，毛利率19%到21%。該公司並稱在外部環境無重大變化的前提下，2025年銷售收入增幅將高於可比同業的平均值，資本支出與2024年相比大致持平。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140212