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上海前台資烘焙老店克莉絲汀 遭申請破產審查

2025/2/12 11:59
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（中央社台北12日電）有中國「烘焙第一股」之稱的前台資連鎖麵包店克莉絲汀，近日傳出遭申請破產審查。這間於全盛時期，在中國約有1000家門市的麵包店於去年底從港交所下市。

綜合第一財經、財聯社，根據中國企業公開資訊平台「天眼查」的資料顯示，克莉絲汀新增一則破產審查案件，申請人的身份暫未披露，經辦法院為上海市第三中級人民法院。此外，目前克莉絲汀還有多件被執行人、限制消費令等案件。

根據公開資訊，克莉絲汀於1993年創立，在全盛時期在長三角地區擁有門市逾千家。2012年，在成立20年之際，克莉絲汀宣布在香港上市，因而被稱為「烘焙第一股」。

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2024年12月，克莉絲汀發布公告稱，收到香港聯交所的函件，文中提及經審慎考慮所有事實及證據，以及克莉絲汀、聯交所上市科提交的全部陳述後，上市覆核委員會決定維持上市委員會撤銷克莉絲汀上市地位的決定。克莉絲汀後於12月27日下市。

過去數年，克莉絲汀營運情形一直不佳、連年虧損，因此陸續關閉門市。2022年12月，全數門市關閉。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1140212

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陳鎧妤
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