中國大學教師不願窮忙寧賠錢辭職 台籍教師同感焦慮

（中央社記者張淑伶上海13日電）據報導，中國的大學青年教師被各種行政庶務、講求人際關係的計畫申請等困擾，有人寧願違約賠償人民幣10萬元也要辭職。有當地台籍教師則表示，儘管他們沒有太多庶務，但其前途更多取決於對台政策。

中國大陸雙週刊「南風窗」6日報導當今中國大學青年教師面對的困境，指有些人當初都抱持著「教書輕鬆、時間自由、身分體面」等原因選擇進入大學教書，但卻因身心俱疲，寧願在合約期限未滿前就賠錢解約辭職。

2022年以講師身分入職一所普通大學的李莉（化名）和校方簽了5年約，月薪人民幣1.1萬元（約新台幣5萬元），還有校方給的一筆20萬元安家費。但第2年她就想辭職了，因為要申請自然科學基金、擔任班主任、兼任教學秘書，甚至還要協助其他老師的工作，「忙得都快分裂了」，健康也亮紅燈。

2024年，李莉退還了20萬元的安家費，並支付了10萬元的違約金，辭去了大學的工作。她說：「學校的制度越來越複雜，操作系統也越來越繁瑣，老師的可行性空間越來越低」。

目前在湖北一所大學任教已經兩年的張老師（化名）則告訴中央社記者，該校台籍教師處境特殊，由於他們是以「惠台政策」入校，校方對他們也像是「完成政策任務」的心態對待，比較有距離，他們不需要做行政與黨務相關工作，「也可能覺得台師不熟悉這些行政眉角，用自己人更放心」。

他說，哪怕是重要的課程，校方也都盡量安排給大陸老師來上，「因為台師薪水較高，陸師薪水較低，他們必須要靠多上課才有足夠的津貼，所以校方會優先保障他們」。不過，在整體師資較不足的學院，台師也可能會分到更多課。

看似輕鬆，但張老師的焦慮並沒有減少。他說，自己至今還未達成校方要求在特定期刊發表論文及省級、國家級計畫申請。經過他深入了解，這些都必須要「有關係」，至少平時就要多經營跟領導、期刊編輯等人的關係，逢年過節要對這些人有所表示，系所的大小活動也要勤於參加。

就他所知，更早來到該校的台師同樣「業績」沒有達標但卻能獲得續聘（一聘3年），「主要還是看當前的惠台政策，跟政治的關係更大」。

和張老師的觀察一樣，「南風窗」的報導中，在重點大學教書的劉燁（化名）強調，「申請基金不是看你的本事，而是看你的人脈。你不去跑關係，你就自己寫本子提交，大概率是中不了的」。他對於能否在規定的6年內完成考核感到壓力很大。

報導指出，儘管中國的國家自然科學基金委員會明確規定評審專家應獨立、客觀、公正地作出判斷，但在實際評審中，「打招呼」的現象仍時有發生。

另一名以省級高層次人才進入學校教書的林昊（化名），則可說是被「騙」入學校。校方承諾提供正教授職稱、獨立課題組、獨立實驗室、解決配偶工作以及年薪15萬元等優厚條件。2017年他入校後才發現實際的待遇，與當初談判時被承諾的完全不同。

林昊辭職的導火線是在某次報銷費用時，因為收據貼的順序不對，被財務要求重新走流程，他和財務人員起了激烈爭執。隨後，領導找他談話，要求他寫檢查並承認錯誤。在入校教書一年半後，他終於辭職，並找到了海外一個研究所的工作機會。

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台籍教師的煩惱和大陸教師有相同也有不同之處。

張老師感嘆，政策的不確定性以及目前為止都沒有文章順利發表，讓他備感壓力。此外，校方對台籍老師的態度也有變化，不似一開始的關懷和客氣，「畢竟有台灣老師領了安家費後，可能覺得不適應，教了幾個月的書就跑回台灣，學校追討經費他們也不理，這當然也會影響校方對台灣人的態度」。（編輯：邱國強）1140213