傳與蘋果合作AI系統 阿里巴巴股價創3年新高

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（中央社記者張淑伶上海13日電）受到蘋果公司決定與中國電商巨擘阿里巴巴集團合作AI等消息影響，阿里巴巴美股股價創下2022年7月以來新高，其在港股股價今天也延續漲勢，盤中創下3年新高。

綜合界面新聞等媒體報導，美股阿里巴巴12日收盤漲近5%，股價118.3美元，創2022年7月以來新高。港股阿里相關股票延續漲勢，13日盤中阿里巴巴漲超4%，股價創3年新高，年初至今漲超40%；阿里健康漲8%。

近期，阿里巴巴在資本市場上表現受矚。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前預告，旗下人工智慧（AI）系統Apple Intelligence將於4月支援簡體中文等更多語言。科技媒體The Information引述知情人士的說法報導，蘋果為挽救不斷遭對手侵蝕的手機中國市場占有率，在嘗試過包括百度、DeepSeek等企業的AI模型後，最終選定與阿里巴巴合作，為中國iPhone用戶開發AI功能。

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這項消息傳出前，科創板日報11日報導，一向低調的阿里巴巴創始人馬雲突然「閃現」阿里杭州園區。

澎湃新聞12日報導，馬雲對於阿里和未來商業變化最關鍵的判斷是AI，他先前表示，「AI會改變一切，但這不代表AI能決定一切」，他認為技術固然重要，但未來真正決定勝負的，是今天為這個即將到來的時代做了些什麼真正有價值而又是與眾不同的事。（編輯：周慧盈）1140213