金門0214事件滿1年 中國海警船侵擾水域

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（中央社記者吳玟嶸金門縣14日電）4艘中國海警船今天下午侵擾金門水域，海巡部署4艘巡防艇驅離；海巡署表示，自去年「0214金門事件」至今滿1年，期間中國海警船對金門海域進行灰色地帶侵擾共57次。

海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，今天下午2時許偵獲4艘中國海警船同時出現在金門南方海域，調度線上巡防艇前推至限制水域線上監控應對。

海巡署指出，下午3時5分，中國海警「14521」、「14605」、「14608」及「14602」等4艘船，自金門料羅東南及烈嶼南面2處同時航入金門水域，隨後採2艘2組編隊方式航行，海巡署預置4艘巡防艇近迫拒止海警船深入禁止水域，同時以無線電中、英文廣播，嚴正要求海警船轉向航離，全程蒐證併航驅離，中國海警船遭驅離後，於下午5時10分航出金門限制水域。

海巡署表示，這是農曆春節後中國海警船首次侵擾金門海域，且自去年「0214金門事件」至今剛好滿1年，這1年間中國不斷以海警船對金門海域進行灰色地帶侵擾共57次，長期持續性破壞區域和平穩定。

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海巡署表示，面對中國不間斷威脅，海巡已有完善應對機制，將持續以機動、彈性、靈活、有效勤務部署積極應處，堅決捍衛國家主權，確保金門海域安全。

「0214金門事件」為去年2月14日下午1時許，一艘中國籍快艇載4人越界闖入金門海域並拒檢，海巡署人員追緝過程中，快艇翻覆釀2死、2生還。（編輯：郭諭儒）1140214