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報告：中國2024新建燃煤電廠容量創近10年新高

2025/2/14 21:25
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（中央社台北14日電）兩個清潔能源組織13日發表的一份報告稱，中國電力行業去年開始建設近100GW（百萬瓩）的新燃煤電廠容量，達到近10年來新高，使外界關注中國能否如期達成氣候目標。

美聯社13日報導，歐洲能源與清潔空氣研究中心（Centre for Research on Energy and Clean Air）和美國全球能源監測組織（Global Energy Monitor）每6個月會對中國煤炭計畫進行審查，該報告是其中一環。

報告指出，雖然中國在太陽能與風力發電的發展速度已超越美國與歐洲，但燃煤電廠的擴張可能削弱清潔能源的發展。

全球能源監測組織的全球燃煤電廠數據顯示，2024年中國有94.5GW的燃煤電廠容量開工建設，為2015年以來新高，並且原本暫停的3.3GW的工程也已復工。未來2至3年間，將有大量燃煤電廠陸續投產，使煤炭在中國電力供應中的比重進一步提升。

數據顯示，2024年第4季，化石燃料發電量仍維持高檔，而太陽能與風能的利用率則顯著下降。

報告指出，清潔能源不但未能取代煤炭，反而可能導致對化石燃料的依賴進一步加深。

能源與清潔空氣研究中心中國分析師齊秦（Qi Qin，音譯）表示，隨著中國政府於2022年及2023年批准的燃煤電廠計畫逐步推進，未來預計將有更多電廠開工。她呼籲，中國應暫緩已批准但尚未動工的燃煤電廠，以避免產能過剩、減少碳排放，並履行氣候承諾。

中國國家主席習近平於2020年宣布中國氣候目標，計畫於2030年達到碳排放高峰，並於2060年實現碳中和。分析人士指出，中國的碳排放可能已接近高峰，下一步挑戰在於如何有效減少排放。

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此外，中國是本週未能依聯合國要求提交2035減碳目標的眾多國家之一。中國外交部發言人郭嘉昆表示，政府正在制定新一輪計畫，並將在今年「適時」提交。

根據報告，2024年中國新建燃煤電廠開工量占全球的93%，不過去年中國新建或重啟燃煤電廠計畫提案容量，從前兩年的100多GW下降至68.9GW，顯示建設速度可能趨緩。中國去年批准的新燃煤電廠容量也降至66.7GW，該數值曾在2022至2023年大幅度增加。（編輯：廖文綺/楊昇儒）1140214

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