字節跳動CEO反思DeepSeek爆紅 稱跟進速度不夠

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（中央社台北15日電）中國字節跳動（ByteDance）公司13日上午舉行內部新一期全員會。字節跳動CEO梁汝波在會上提出，2025年的重點目標是追求「智能」上限，並反思深度求索（DeepSeek）的爆紅，稱字節跳動的跟進速度不夠。

據澎湃新聞報導，字節跳動CEO梁汝波、CFO高准、人力資源負責人華巍、電商業務負責人康澤宇、AI業務負責人朱文佳、TikTokCEO周受資出席內部新一期的全員會與員工交流。

在AI業務方面，梁汝波提出2025年的重點目標是追求「智能」上限、探索新的交互和加強規模效應。

他也談到最近爆紅的DeepSeek，指出DeepSeek R1創新點之一的長鏈思考模式並非業界首創。去年9月OpenAI發布長鏈思考模型、成為行業熱點後，字節意識到技術重大變化，但跟進速度不夠，如果當時及時關注到，有機會更早實現。

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針對公司形象，梁汝波稱，將把TikTok在用戶信任和口碑方面追上YouTube作為今年業務目標。他還提到，抖音和今日頭條要做好虛假訊息和謠言的治理，打擊無底線搏流量的行為，增加治理的公平性和可預期性。

梁汝波將今年的關鍵詞定為「務實的浪漫」，指出一直在思考公司應該以什麼樣的狀態迎接這個巨變時代，「字節過去說要做有想像力的公司，其實就是科技公司。但去年我們討論後覺得，做科技公司還不夠，得做創新科技公司，不僅要應用好新技術，還要能探索、發明新技術」。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140215