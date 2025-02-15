中國大舉應用AI是雙面刃 恐讓就業市場雪上加霜

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（中央社台北15日電）DeepSeek橫空出世後，中國企業紛紛宣布接入應用，引發AI替代人工的職場恐慌，甚至有企業傳出裁掉95%的客服人員；專家指出，許多傳統工作將面臨失業。中國大舉應用AI，恐讓原本已嚴峻的就業市場雪上加霜。

綜合中國經營報、英文南華早報，中國人工智慧新創公司深度求索（DeepSeek）推出低本高效的大型語言模型（LLM）震撼全球，中國多家汽車、券商、電信營運商等大企業相繼宣布接入DeepSeek。

DeepSeek橫空出世，在中國引發自豪歡呼之際，「我的工作會被取代嗎？」的擔憂也隨之浮現。

AI新創公司Anthropic近日發布經濟指數報告稱，43%人類工作正被自動化取代，AI使用集中在軟體發展和寫作，中等至高收入工作中最普遍，AI在增強人類能力的同時也在取代勞動。

中國美妝集團上美股份6日一張內部聊天群組截圖廣為傳播，該公司計畫對內部進行大規模調整，擬用AI技術替代人工，客服部門淘汰率高達95%。

截圖顯示，上美股份創始人呂義雄在一個有171人的工作群中提到「用AI替代人工」。例如，法務部門50%的人要淘汰，只留20%能用AI的人；客服部門95%要淘汰，只留5%能用AI的人；新品創新中心70%要淘汰，只留30%能用AI以及工藝把控的人；內容創新部門80%要淘汰，只留20%能用AI的人，一個團隊做出20個團隊的活。

「上美股份因AI大規模裁員」在中國社群引發熱議後，呂義雄在微信朋友圈回應稱：「我們公司不是要裁員，今年上美總體人數會增加800人，總部人員在今年年底會達到2700人。只是有些地方加人，有些地方減人，讓運營更科學化，更有效率。」

當詢問「近期和未來一段時間內，受到人工智慧影響最大的前十大職業有哪些？」時，DeepSeek給出的回應是：客戶服務代表、數據錄入員、倉庫和物流工人、製造業工人、金融分析師、醫療診斷師（如放射科醫生）、法律助理和律師、市場行銷和廣告從業者、翻譯和口譯員、司機（如計程車、卡車司機）。

「現在已經基本明確了，這一輪的發展主要以人工智慧為引領，尤其是隨著人工智慧應用普及，將會對素質較高的中小企業產生深遠影響，因為這些企業能更靈敏、迅速地將產能轉化，同時促進降本增效和產業升級。」江蘇省數字經濟聯合會副會長兼秘書長、大任智庫董事長卜安洵表示，這也意味著，部分傳統工作崗位將不得不面對失業問題。

「其實，我們現在接到的很多推銷或者客服電話，已經是人工智慧機器人了，這就必然會導致大部分傳統的人工客服工作人員失業。」北京融信數聯科技有限公司技術長張廣志博士表示，從個人層面而言，當前最重要的就是透過各類人工智慧來完善和提升自己的能力，提升工作效率。

張廣志說，有不少人擔心受人工智慧影響，會導致很多人失業。事實上，「這是正在發生的現實」，但只是問題的一方面。當前，中國人口生育率呈下降趨勢。受此影響，很多工作完全可以考慮透過人工智慧來進行彌補。而且在現實中，許多工作是枯燥和重複性的，這類應用場景完全可以由各類人工智慧機器人來替代，讓更多的人從這些枯燥的工作中解脫出來，才可以按照自己的意願去從事服務性、創造性等更強或更有價值的工作。

報導引述首都經濟貿易大學勞動關係專業副教授詹靖指出，人工智慧更有可能取代重複性、單調性的工作，但無法取代需要情緒智商或跨學科深度學習的有意義的工作。

她說，「人工智慧並不像我們想像的那麼可怕，我們應該將其視為一種工具」，現在的重點是如何解決這種轉變帶來的結構性問題，而不是逃避人工智慧的發展。

報導指出，隨著中國以人工智慧為代表的新質生產力得以廣泛應用，過去需要10個人協力完成的工作，現在可能只需要1個人就可以完成。這也引發了社會對於就業率問題的擔憂。

卜安洵說，這無須過度擔憂。1個人與人工智慧協同，將產出遠超過以往10個人才能創造的社會財富。這意味著，新質生產力所創造的財富是一定能滿足這10個人生活的。在這種情況下，其他9個人就可以根據自身的興趣、愛好、特長來實現自主勞動，創造更有意義的價值。

「現在，很多崗位已經是社會化、網路化就業形態。所謂的社會化就業，就是勞動者根據自身的特長和興趣，偶爾參與到社會的某一項服務或工作中，是一種離散的、隨機的和自主的就業形態。」卜安洵說，但前提是，政府部門要調整好分配方式，用創造出來的社會財富做好公民基本收入保障工作，鼓勵大家學習新技能，發現新興趣，創造新工作。

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中國大陸今年預計將有1222萬大專院校畢業生進入就業市場，就業壓力進一步增加。（編輯：楊昇儒/廖文綺）1140215