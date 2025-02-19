加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
財劃法去年底三讀增3753億統籌分配稅款 立院今送出咨請總統公布
首頁 / 兩岸

中國多地政務系統接入DeepSeek 稱大幅提升效率

2025/2/19 19:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）深度求索（DeepSeek）推出低本高效的大型語言模型（LLM）掀起熱潮，中國多地相繼宣布政務服務系統接入應用，宣稱可以大幅提升政府部門的工作效率，以往要花一天時間寫的公文，現在只要一秒就可生成。

綜合央視財經、北京青年報等陸媒，近期，中國大陸多地的政務服務系統陸續接入DeepSeek。目前較多的應用是為公務員公文寫作、便民視窗服務、政策解讀等。

在首都北京，豐台區政務和數據局昨天在「政務雲」部署了DeepSeek大模型環境，率先將其應用於政務服務，上線了「豐小政」數智助手。

豐台區政務和數據局副局長溫玉竹說，「豐小政」數智助手聚焦豐台區政務服務「清零熱線」和企業群眾辦事需求，可以幫助政務工作人員快速準確理解辦事人提出的問題，給出專業詳細的答案，提高了政務服務的時效性和準確性。未來，該局將以DeepSeek大模型部署應用為新起點，與有關業務部門合作，持續優化大模型與現有政務系統融合升級。

在此之前，廣東深圳市16日宣布，面向全市各區各部門正式提供DeepSeek模型應用服務，其中，福田區首批上線了70名智慧政務的「新員工」

報導指出，在深圳市福田區政務服務和數據管理局看到，辦公室內，每名員工的電腦設備都配置了以DeepSeek為底座的人工智慧辦公系統，這次上線的70名智慧政務「新員工」，除了有DeepSeek通用能力外，還結合各部門各單位實際業務流程，量身訂製作個性化智慧體，首批滿足240個業務場景使用。

報導稱，深圳市福田區上線的這批AI數智「員工」，大幅提升了政府部門的工作效率：個性化訂製生成時間從5天壓縮至分鐘級，公文格式修正準確率逾95%，審核時間縮短90%，錯誤率控制在5%以內；民生服務方面，訴求分撥準確率從70%提升至95%；招商引資方面，企業篩選效率提升30%。

深圳市福田區政務服務和數據管理局副局長高增說，整理近10年的1.2億條數據和算力平台相結合，這樣效率更高。比如勞動仲裁的文書，像以前需要花幾個小時、一天時間來寫，透過數智「員工」能夠一鍵、一秒生成一個仲裁的文書。

報導稱，AI數智員工的應用並不意味著對人類員工的直接替代，深圳市福田區創新推出了相關的管理辦法，將人工智慧定義為輔助角色，並指定了人類監護人，提高工作效率的同時，積極預防風險的發生。

google news透過 Google News追蹤中央社

報導並稱，DeepSeek在政務上的應用不會止步於「智慧秘書」、「智慧客服」，隨著技術反覆運算和服務優化，DeepSeek能深度提升政務數據處理效率和分析能力，收集分析民情民意，提高行政決策客觀性和準確性，優化行政決策過程、提高政務工作透明度，增強公眾對政府工作的信任等。

報導還稱，政務系統接入DeepSeek大模型處於1.0版本，模型部署在本地政務雲上，而不是市場上的通用雲，數據安全有保證，但未來人工智慧的應用場景極其豐富。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140219

#中國大陸
#民視
#深圳市
#廣東
#豐台區
#深度求索
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：