中國持續收緊對稀土管控 擬限制非國企開採

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（中央社台北20日電）中國持續收緊對於稀土的管控，繼1月初要求企業新增申報海外的稀土等戰略礦產資源後，昨天再公布調控管理辦法的意見徵求稿，擬對非國有企業稀土開採採取進一步限制，未獲得官方同意的組織和個人不得開採。

綜合第一財經、21世紀經濟報導，中國工信部在19日發布「稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理辦法（暫行）」與「稀土產品資訊追溯管理辦法（暫行）」的公開徵求意見稿，強調目的是確認稀土開採企業和稀土冶煉分離企業，並向社會公布。

雖然強調是要「確認」，但這兩份管理辦法明確指出，稀土開採企業和稀土冶煉分離企業，應當是國家推動組建的大型稀土企業集團及所屬稀土開採企業和稀土冶煉分離企業。除上述企業，其他組織和個人不得獲得稀土指標。未獲得稀土指標不得進行稀土開採和冶煉分離生產活動。

換句話說，這兩項管理辦法顯示中國持續收緊對稀土的管控，並將稀土開採和稀土冶煉分離等工作進一步限制於特定企業。

這兩份管理辦法也提到，將和有關部門建立稀土追溯系統，加強稀土產品追溯管理，此外，商務部、海關總署、國家稅務總局等將把稀土開採指標、出口許可、產品出口等相關資料匯入稀土追溯系統，增進有關部門資料共享共用。

中國擁有豐富的稀土等礦產資源，這些資源對於智慧手機、電動車和國防系統的生產至關重要，但也嚴重依賴鋰等關鍵金屬的進口，而鋰廣泛應用於電動車領域。

在美中貿易戰再起之際，中國對於稀土的管控持續加嚴。

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今年1月初，在美國總統川普上任之前，中國官方通知有關企業與單位，要求在「境外主要礦產資源」，增加申報稀土、鈦礦、石墨等關鍵戰略資源，還新增「剩餘經濟可採儲量」等多項指標要求報送。

當時市場分析認為，中國此舉意在川普上任後，將這個議題作為潛在的談判工具。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140220