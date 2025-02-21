王毅會見俄羅斯外長 談論俄烏戰爭與對美關係

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（中央社台北21日電）中國外長王毅當地時間20日在南非約翰尼斯堡出席20國集團（G20）外長會議期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫。綜合中國外交部與俄羅斯外交部消息，拉夫羅夫介紹俄烏戰爭的最新發展與俄方的考慮，並稱願與中國保持溝通，雙方又談及「與美國的關係」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）18日在沙烏地阿拉伯就俄烏停戰舉行會談。美國總統川普（Donald Trump）表示，他在本月底前可能會與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會晤。王毅此次與拉夫羅夫會面，再度向國際社會傳遞中俄在俄烏戰爭緊密的立場。

據中國外交部網站消息，拉夫羅夫介紹了「烏克蘭危機」最新發展和俄方考慮，表示俄方著眼解決危機的根源問題，致力於尋求達成「公平、可持續、符合聯合國憲章的和平方案」。俄方重視中方秉持的「客觀、公正立場」，以及與巴西等國發起的「和平之友」小組，願與中國保持溝通，與南方國家加強合作。

王毅闡述了中方一貫立場，表示中方將繼續為勸和促談、政治解決危機發揮建設性作用。

不過，據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯外交部20日則表示，拉夫羅夫與王毅在G20會議期間討論了「與美國的關係」以及「烏克蘭危機」。

中國外交部網站的消息並未出現「與美國的關係」一詞。

俄羅斯外交部在官網發布聲明，指出雙方就包括歐亞安全問題、中東和亞太地區局勢、與美國的關係以及烏克蘭危機在內的全球和地區問題深入交換了意見。兩國外長還討論了兩國在聯合國、其他國際組織和各種多邊框架內的互動。

俄羅斯外交部指出，富有成效的會談是在信任的氣氛下進行的。

在評價中俄關係上，據中國外交部網站消息，王毅表示，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係正在向更高水準、更廣維度邁進。雙方互利合作穩中有進，戰略協作緊密有效，為維護兩國和兩國人民共同利益、推進世界多極化進程發揮了重要作用。中方願與俄方不折不扣落實好兩國元首重要共識，推動中俄關係在新的一年繼往開來。

王毅說，無論形勢如何演變，中俄友好的根基牢不可破，大國的國際道義責無旁貸。

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拉夫羅夫表示，俄方願與中方加強高層交往，深化經貿、金融、人文等各領域務實合作，推動俄中全面戰略協作夥伴關係取得更大發展，辦好二戰勝利80週年系列紀念活動。

他稱，俄中都堅持多極化，是複雜動盪世界中的「穩定因素」。俄方高度認同中方提出的全球倡議，高度評價俄中高水準互信，願與中方繼續在金磚機制、上合組織、聯合國、20國集團等框架下加強溝通協調。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140221