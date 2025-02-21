共軍駁南海危險飛行爭議 稱菲方挑釁滋事在前

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（中央社台北21日電）共軍南部戰區今日稱，20日有2架菲律賓飛機「非法闖入南沙島礁附近空域」，南部戰區全程掌握、警告驅離。並且反駁菲律賓海岸防衛隊18日的指控，稱是菲方飛機危險飛行，「挑釁滋事在前」。

據南部戰區微信公眾號今日發布，共軍南部戰區新聞發言人田軍里表示，2月20日，菲律賓2架C-208型機、1架N-22型機，「非法闖入中國南沙島礁附近空域」。共軍南部戰區全程掌握、警告驅離。

田軍里還說，「近期，菲方罔顧事實，多次對中方正當合法維權行為進行污名化炒作抹黑。2月18日，菲1架C-208型機非法闖入中國黃岩島領空，多次擅自改變飛行高度，218秒降高920米，以不專業、危險方式，蓄意近距穿越我在空正常巡邏直升機高度層，極易引發海空不測事件」。

田軍里聲稱，菲方「反咬一口」，誣稱中方行為「危險」。「菲方挑釁滋事在前、顛倒黑白在後，企圖兜售其非法主張。我們正告菲方，這種拙劣伎倆注定徒勞無用。戰區部隊保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定」。

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菲律賓海岸防衛隊18日指控，中國海軍飛機在南海進行危險的飛行，當菲國政府飛機在主權爭議島礁上空巡邏時，中方飛機逼近，一度距離僅3公尺。

美國國務院發布新聞稿，譴責中國人民解放軍海軍在黃岩島（又稱民主礁）一帶干擾菲律賓海空作業的「不安全與不負責任之舉措」。中華民國外交部亦針對中方不安全、不負責任、威脅航行及飛越安全的魯莽挑釁行徑予以譴責。（編輯：廖文綺/呂佳蓉）1140221