王毅談俄烏戰爭：支持美俄達成的共識

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（中央社台北21日電）美俄日前在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行會談後，同意設立高階工作小組，探討斡旋結束俄烏戰爭的可能性。中國外長王毅昨天在20國集團外長會談到俄烏戰爭時稱，中方支持一切致力於和平的努力，包括最近美俄達成的共識。

王毅昨天出席20國集團（G20）外長會並發言，談到俄烏戰爭時表示，中方注意到，最近和談的呼聲不斷上升，和平的窗口正在開啟。雖然各方立場不一致，複雜問題難有簡單解決辦法，但對話總比對抗好，和談總比打仗好。

王毅表示，中國始終主張危機盡早和平解決，按照中國國家主席習近平提出的「四個應該」積極勸和促談。中方支持一切致力於和平的努力，包括最近美俄達成的共識，期待各當事方能夠找到照顧彼此關切、可持續和持久的解決方案。

王毅表示，中方願根據當事方的要求，考慮國際社會尤其是全球南方國家的關切，為危機政治解決繼續發揮建設性作用。

王毅又表示，當今國際形勢變亂交織，地區衝突動盪頻發，20國集團應共同做維護世界和平穩定的力量，中方願與各方積極努力，各國應該相互尊重主權和領土完整，尊重各國自主選擇的發展道路和社會制度。

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王毅又指，各國應堅持通過對話談判，以和平方式解決國家間分歧，政治解決國際和地區熱點問題，不搞陣營對抗、不干涉別國內政。各國應走對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路。

美國與俄羅斯已就結束俄烏戰爭一事展開會談，但烏克蘭並未受邀參加，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之後還跟川普互嗆。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140221