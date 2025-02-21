加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／經典賽資格賽首戰南非玩藏球 尼加拉瓜延長賽再見安搶勝
首頁 / 兩岸

王毅談俄烏戰爭：支持美俄達成的共識

2025/2/21 15:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）美俄日前在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行會談後，同意設立高階工作小組，探討斡旋結束俄烏戰爭的可能性。中國外長王毅昨天在20國集團外長會談到俄烏戰爭時稱，中方支持一切致力於和平的努力，包括最近美俄達成的共識。

王毅昨天出席20國集團（G20）外長會並發言，談到俄烏戰爭時表示，中方注意到，最近和談的呼聲不斷上升，和平的窗口正在開啟。雖然各方立場不一致，複雜問題難有簡單解決辦法，但對話總比對抗好，和談總比打仗好。

王毅表示，中國始終主張危機盡早和平解決，按照中國國家主席習近平提出的「四個應該」積極勸和促談。中方支持一切致力於和平的努力，包括最近美俄達成的共識，期待各當事方能夠找到照顧彼此關切、可持續和持久的解決方案。

王毅表示，中方願根據當事方的要求，考慮國際社會尤其是全球南方國家的關切，為危機政治解決繼續發揮建設性作用。

王毅又表示，當今國際形勢變亂交織，地區衝突動盪頻發，20國集團應共同做維護世界和平穩定的力量，中方願與各方積極努力，各國應該相互尊重主權和領土完整，尊重各國自主選擇的發展道路和社會制度。

google news透過 Google News追蹤中央社

王毅又指，各國應堅持通過對話談判，以和平方式解決國家間分歧，政治解決國際和地區熱點問題，不搞陣營對抗、不干涉別國內政。各國應走對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路。

美國與俄羅斯已就結束俄烏戰爭一事展開會談，但烏克蘭並未受邀參加，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）之後還跟川普互嗆。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140221

王毅
路透：英國安排前港督之子出任駐中國大使王毅會見俄羅斯外長 談論俄烏戰爭與對美關係
習近平
人民日報曝任正非座談會發言：中國「缺芯少魂」緩解烏克蘭前議員：中國不能當俄烏調解者
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：