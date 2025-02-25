中國AI代替醫師看診開藥？ 湖南嚴禁人工智慧處方

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（中央社台北25日電）AI浪潮席捲中國，醫療領域「AI看診」、「AI開藥」等怪象隨之出現，更傳出有醫師用DeepSeek診斷腦瘤病患。湖南省醫保局日前發布通知，要求醫師應與患者充分溝通問診，嚴禁使用AI自動生成處方，引發「AI連醫生都可以取代」等熱議。

綜合中國媒體報導，湖南省醫保局日前發布「關於進一步加強基本醫療保障定點零售藥店管理的通知」，其中對網路醫院的處方行為作出規範，包括上述引發熱議的內容。

「通知」指出，網路醫院要「明確處方要求」，處方行為必須符合行業主管部門管理辦法，醫師應與患者或患者家屬進行「有效、充分的溝通問診，嚴禁使用人工智能（人工智慧，AI）等自動生成處方」。

紅星新聞報導，中國官方2022年發布的「互聯網（網路）診療監管細則（試行）」中，已明定「處方應由接診醫師本人開具，嚴禁使用人工智能等自動生成處方」的規定。但由於DeepSeek近日在中國引發AI浪潮，使湖南省醫保局發布的通知頓時受到關注及熱議。

報導指出，雖然中國法令禁止由AI開處方，但AI其實並沒有被隔離在醫院之外，AI技術已經在中國很多醫院幫助醫師工作，特別是近來又有很多醫院宣布接入了DeepSeek。

星島日報報導，北京首都醫科大學醫院神經外科主任張宏偉日前上傳影片，稱自己針對一名腦瘤病史複雜的25歲男病患，向DeepSeek詢問治療方案。結果，DeepSeek只用18秒思考就提供了治療方案，且評估了再次手術的風險，引發熱議。

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陝西西安一家大型醫院醫師表示，用AI輔助醫師工作並非最近一兩年才有的，今年之前，該院就開始使用AI軟體幫助醫師看X光片了，這些AI工具可幫助醫師發現容易被誤診的病根，並進行標記和提示，進而降低誤診率。然而，AI只是輔助手段和重要幫手，最終作出診療決斷的還是醫師。

湖南省「嚴禁使用AI自動生成處方」的通知，連日來引發熱議。不少中國網友發出諸如「AI什麼都會，連看診也會」的感嘆，直言「下一個消失的行業就是醫師」；有人則打趣，不知AI能不能治療不孕症；也有網友擔心，到醫院看診，有沒有可能醫師「看上去是在看診，實際上是忙著問AI怎麼開藥」。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140225