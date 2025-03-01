疑遭港府封鎖 海外港人雜誌「如水」7月休刊

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（中央社台北1日電）海外港人雜誌「如水」近日突然宣布將於7月出版最後一期後正式休刊，並自即日起解散編委會，隨後展開小組探討重組工作，直到休整完成後再以全新面貌與讀者見面。

至於休刊原因，聲明稱因目前面臨資源匱乏、人手不足及內部運作挑戰，因此決定暫停出版以尋求更可以持續的發展模式。

綜合港媒、海外中文媒體報導，這份27日發出的聲明表示，創刊於2021年1月的「如水」過去4年來在資源有限的情況下逐步拓展，從獨立研究、深度報導再到社群活動紀錄，發展出多元化的內容，並逐漸壯大團隊規模。

「如水」編委會坦言內部經歷多次人事變動，編輯部擴展及行政負擔加重，加上現有人手不足，導致制度化進程受阻。也在人手缺乏的情況下，內部在制度化的進程上面臨許多困難。在資源日漸匱乏的情況下，必須重新思考如何重組及延續現有工作與架構。

編委會強調，這次休整並不是終結，而是一次反思與調整契機，將利用這段時間重新評估運作模式、強化團隊結構，並尋求更加能夠持續的方式延續工作。聲明還提到，媒體與公共討論空間的價值不容忽視，未來若有新進展，將及時向公眾更新。

據報導，「如水」每季出版，已出版16期刊物，形式包括實體書與電子書。除報導海外港人生活及所面對的困難，也會探討港人身分認同、參與社運後的創傷、海外港人的政治影響力、剖釋新興海外流散媒體如何利用海外自由空間抗衡國家機器以及香港人面對的去留問題及相關掙扎等議題。

「如水」編委會成員有多名流亡海外或遭港府通緝的社運人士，目前主編為前「香港大專學界國際事務代表團」發言人、2020年民主派九龍西選區初選勝出者張崑陽，其他編輯委員包括流亡德國的前「本土民主前線」成員黃台仰、對中政策跨國議會聯盟（IPAC）高級分析員鄺頌晴以及港大學生會前會長馮敬恩等海外人士。

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「如水」2021年創刊宣言則提到，成員是流散在外的港人及深愛香港的人士，希望能利用在海外的自由空間，建構、保存一個公共議論香港的媒介，為在香港境內外人士整合各種關於香港政治、歷史、社會和文化面向的論述；透過歷史的論述、理論框架及對未來路線的思考，連結參加反送中運動的抗爭者，為他們作思想充權；在人類歷史上弘揚香港人追求自由之聲，要讓世界看見香港。

美國自由亞洲電台曾披露，「如水」網站去年10月疑遭港府封鎖，導致身處香港地區的民眾無法登入瀏覽。張崑陽當時曾告訴媒體，港府封鎖網站非常不合理，嚴重削弱香港言論自由，並表明「我們不會因此畏懼」。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1140301