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川普再加關稅且促他國比照 中：採一切必要措施維權

2025/3/3 17:51
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（中央社台北3日電）針對中國對4日生效的川普政府第2波加徵關稅是否以美國農產品作為反制，以及美國敦促加拿大、墨西哥也對中國加徵關稅，中國外交部發言人林劍今天說，中方將採一切必要措施堅定維護自身正當利益，而「吹滅別人的燈並不能讓自己更光明」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，林劍在回答上述2個與中國輸美產品恐再被加徵關稅的問題時，作上述表示。

林劍對美國敦促加拿大、墨西哥對中國加徵關稅說，貿易戰、關稅戰沒有贏家，「吹滅別人的燈並不能讓自己更光明」。各方都應遵守世貿組織（WTO）規則和市場經濟原則，透過平等和相互尊重的對話與協商解決各自關切，共同應對單邊主義和貿易保護主義。

林劍針對中國是否如部分媒體報導，將對包括農產品在內的美國商品加徵關稅說，中方堅決反對美方再次以芬太尼問題為藉口，威脅對中國的輸美產品加徵關稅，並將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。

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中共外圍官媒環球時報今天報導，據「可靠消息人士」透露，因應美國威脅4日起再對中國商品加徵10%關稅，中國正研究擬定反制措施，可能包括關稅和一系列非關稅措施，其中包括對原產於美國的農食產品加徵關稅。一旦成真，將「堅決進行強有力的反制」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）2月28日接受彭博電視（Bloomberg Television）訪問表示，墨西哥已提議對中國採取「與美國相當」關稅措施，「如果加拿大也跟進，那將會是很好的表態，如此一來，我們就能建立起『北美堡壘』，阻擋來自現代史上最不平衡經濟體中國的進口商品流入」。（編輯：邱國強/周慧盈）1140303

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