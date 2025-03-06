民眾在陸在港被捕 陸委會：當事人利益最優先

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（中央社記者李雅雯台北6日電）國民黨立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率團赴香港，其中一名團員入境時被拘捕。陸委會表示，類似案件以當事人利益為最優先，除非對當事人有好處，才會對外公開案情。

大陸委員會（陸委會）6日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，處理類似案件有原則，不管事發地在中國大陸或是香港，都會以當事人利益為最優先；除非認為公開後對於當事人有好處，才會有公開呼籲動作，所以在2月19日得知這個案例時，沒有主動對外說明。

入境香港時被拘捕當事人為任職於花蓮新光兆豐農場陳姓女子，該案相關訊息率先由外交部長林佳龍於5日播出的媒體專訪中披露。

媒體提問梁文傑，林佳龍率先、主動公開講出這件事情，這是否對於當事人有好處。梁文傑回應，關於這個部分，只能夠說陸委會在處理類似案件時，「我們有我們的一貫處理方式」。

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媒體追問，外交部是不是踩到由陸委會主掌的港澳業務？梁文傑表示，陸委會有自己的作業方式，不過也不會對社會刻意隱瞞類似訊息，該名當事人的狀況也可能經由其他隨團人員等管道被揭露出來。

梁文傑強調，陸委會有自己的作業方式，不過倘若社會開始報導、討論這件事情，陸委會也有對社會說明的義務，不會刻意去隱瞞、隱藏訊息。（編輯：邱國強）1140306