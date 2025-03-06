加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美加墨中關稅戰開打 圖解美國貿易市場、哪些商品衝擊最大
首頁 / 兩岸

民眾在陸在港被捕 陸委會：當事人利益最優先

2025/3/6 18:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北6日電）國民黨立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率團赴香港，其中一名團員入境時被拘捕。陸委會表示，類似案件以當事人利益為最優先，除非對當事人有好處，才會對外公開案情。

大陸委員會（陸委會）6日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，處理類似案件有原則，不管事發地在中國大陸或是香港，都會以當事人利益為最優先；除非認為公開後對於當事人有好處，才會有公開呼籲動作，所以在2月19日得知這個案例時，沒有主動對外說明。

入境香港時被拘捕當事人為任職於花蓮新光兆豐農場陳姓女子，該案相關訊息率先由外交部長林佳龍於5日播出的媒體專訪中披露。

媒體提問梁文傑，林佳龍率先、主動公開講出這件事情，這是否對於當事人有好處。梁文傑回應，關於這個部分，只能夠說陸委會在處理類似案件時，「我們有我們的一貫處理方式」。

google news透過 Google News追蹤中央社

媒體追問，外交部是不是踩到由陸委會主掌的港澳業務？梁文傑表示，陸委會有自己的作業方式，不過也不會對社會刻意隱瞞類似訊息，該名當事人的狀況也可能經由其他隨團人員等管道被揭露出來。

梁文傑強調，陸委會有自己的作業方式，不過倘若社會開始報導、討論這件事情，陸委會也有對社會說明的義務，不會刻意去隱瞞、隱藏訊息。（編輯：邱國強）1140306

#大陸委員會
#香港
#徐榛蔚
#陸委會
#林佳龍
#國民黨
#梁文傑
梁文傑
陸委會：清查公務人員持陸證件狀況將成常態傅崐萁訪香港團員遭逮 陸委會：很難掛勾政治因素
林佳龍
訪港團旅遊業者遭拘捕 傅辦：傅崐萁不認識台積電擴大對美投資 林佳龍：產業布局全球創雙贏
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：