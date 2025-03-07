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前2月中國進口跌8.4%出口增2.3% 均遜於預期

2025/3/7 15:25
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（中央社台北7日電）在美國關稅壓力以及中國自身需求不振下，中國經濟復甦之路更顯崎嶇，官方統計顯示，按美元計，中國1至2月進口年減8.4%、出口年增2.3%，都遜於預期。

界面新聞、香港經濟日報等陸港媒體今天引述中國海關總署數據報導，按美元計，中國1至2月進口3694.3億美元，年減8.4%，較路透調查中值增1%；出口5399.4億美元，年增2.3%，不及路透調查中值的年增5%。

以人民幣計價，今年前兩個月中國貨物貿易進出口總值6.54兆元，年減1.2%，其中出口3.88兆元，增長3.4%；進口2.66兆元，下降7.3%。

首兩個月貿易順差1705.2億美元，高於路透調查中值的1423.5億美元。

統計顯示，前兩個月東南亞國協（ASEAN）為中國第一大貿易夥伴，與東協貿易總值為人民幣1.03兆元，增4%，占外貿總值的15.8%。其中對東協出口6266.8億元，增6.8%，自東協進口4066.5億元，減0.2%。

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歐盟則為第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為人民幣8333.4億元，下降0.2%，占12.7%。其中對歐盟出口5682.6億元，增長1.8%，自歐盟進口2650.8億元，下降4.3%。

美國為第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為人民幣7336.7億元，增長3.5%，占11.2%。其中對美國出口5431.3億元，增長3.4%，自美國進口1905.4億元，增長3.8%。（編輯：周慧盈/廖文綺）1140307

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