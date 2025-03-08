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中國最高法報告：2024年貪汙與「一殺多」案增加

2025/3/8 11:55（3/8 12:53 更新）
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中國最高人民法院院長張軍今日上午在14屆全國人大三次會議上作工作報告。（中新社）
中國最高人民法院院長張軍今日上午在14屆全國人大三次會議上作工作報告。（中新社）
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（中央社台北8日電）中國最高人民法院工作報告顯示，2024年貪汙賄賂等職務犯罪案件3萬件，年增22.3%，並特別點名足球貪腐案。此外，報告提到「一殺多」案件明顯增長，人民法院堅決依法嚴懲，維護經濟社會大局穩定。

中國最高人民法院院長張軍今日上午在14屆全國人大三次會議上作工作報告。報告顯示，人民法院2024年審結貪污賄賂等職務犯罪案件3萬件3.3萬人，件數年增22.3%，依法懲處前中共貴州省委書記孫志剛等48名前中管幹部，對中國內蒙古自治區呼和浩特經濟技術開發區黨工委前書記李建平依法核準死刑。落實受賄行賄一起查，審結行賄犯罪案件2473件2873人，件數年增18.6%。

報告並點名2024年審理足球領域系列腐敗案，依法對杜兆才、陳戌源、李鐵等定罪判刑。

中國足球協會前主席陳戌源2024年3月被以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；中國前國家男足主帥李鐵涉嫌受賄、行賄案，2024年12月一審宣判，判處有期徒刑20年。

報告還顯示，2024年審結故意殺人等嚴重暴力犯罪4.9萬件，較10年前下降28.7%。張軍指出，中國社會安全穩定的形勢總體是好的，但同時也發現「一殺多」案件的確有明顯增長。

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張軍說，過去一段時間以來，陡然出現的個人極端惡性案件嚴重衝擊公眾安全感和社會道德底線。對於這類極端犯罪，人民法院首先要堅決依法嚴懲，堅決維護經濟社會大局穩定。把總體國家安全觀貫穿司法審判工作全過程各方面，刑罰嚴懲的鋒芒指向嚴重危害國家安全和社會穩定、嚴重破壞社會秩序、嚴重危害人民群眾生命財產安全等性質惡劣的犯罪。

同時綜合運用判決民事賠償、支持行政處罰等方式，依法堅決嚴懲，絕不手軟。通過嚴厲打擊犯罪，警示、震懾潛在犯罪分子，增強人民群眾安全感。「同時，我們深入分析案件背後的原因，努力立足司法審判工作，從源頭預防和減少極端暴力犯罪」。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1140308

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