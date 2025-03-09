人大「台灣省代表團」會議 籲促兩岸青年文化交流

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（中央社記者謝怡璇北京9日電）中國全國人大「台灣省代表團」今天舉行團組會議，多名代表在會中建議強化涉台權益保護、完善涉台司法服務機制，並呼籲促進兩岸青年文化交流及台青赴中國大陸發展。

中國第14屆全國人大第三次會議的「台灣省代表團」上午開放媒體採訪團組會議。會中，多名代表均提及8日「兩高」（最高人民法院、最高人民檢察院）建議強化涉台權益保護、完善涉台司法服務機制等。

全國人大「台灣省代表團」代表、全國台聯副會長顏珂說，大陸一直以來始終積極推動兩岸交流合作和融合發展，政府工作報告中提出「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，充分表明「誠意和善意」，將持續推動兩岸人員往來的正常化。

另外，會中多名代表也呼籲促進兩岸青年文化交流及台青赴中國大陸發展。

「台灣省代表團」代表、江蘇省台聯會長鄒振球表示，透過「願意來、留得住、發展好」，讓台商、台企願意來並了解中國大陸經濟的發展，好鼓勵台商長期參與新興產業發展給予支持。

「台灣省代表團」代表曾力群則提到，中華文化是兩岸青年交流最好的切入及融合點，要在兩岸青年交流、交往中「用好中華文化元素」，並透過推動兩岸青年在文化產業方面的合作，支持台灣青年在中華文化中尋找融合發展的方向和路徑。

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代表團會後接受8個預先安排的媒體提問，提問環節結束後代表們陸續離場，沒有開放媒體堵訪。

據中國發布的全國人大「台灣省代表團」簡介，1975年4屆全國人大首次設立「台灣省代表團」，5屆全國人大決定「在實現完全統一前，台灣省」暫時選舉13名全國人大代表。第14屆全國人民代表大會「台灣省」的13名代表分別為鄭建閩、顏珂、陳雲英、鄒振球、周琪、曾力群、林青、蔡培輝、陶駿、陳永東、廖志豪、李興魁、陳貴靜。（編輯：邱國強）1140309