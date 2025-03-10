國際餐飲外送平台Deliveroo撤出香港

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（中央社記者張謙香港10日電）國際餐飲外送平台戶戶送（Deliveroo）今天宣布撤出香港，公司將營運到4月7日止，部分資產將出售給另一家外送平台foodpanda。

Deliveroo今天向香港媒體宣布有關決定時指出，香港市場去年占集團全球總交易額5%，經調整稅前折舊攤提前淨利率（EBITDA）為負數，相關業務對國際市場總交易額，有5個百分點的負面影響。董事會認為，公司符合股東最大利益。

Deliveroo表示，公司方面已提名清盤人，以最有效率的方式管理和結束香港業務及剩餘資產。

另據公布，foodpanda母公司Delivery Hero表示，已與Deliveroo簽署並達成協議，透過旗下foodpanda香港收購Deliveroo在香港部分資產。

根據協議，Deliveroo現有客戶和外送員將會轉至foodpanda平台，部分餐廳及生活百貨商戶也將會進駐foodpanda。

foodpanda是德國外送企業Delivery Hero旗下的線上餐飲外送服務平台，於2012年創立，營業範圍覆蓋亞洲和歐洲等多個國家和地區。

2020年初香港爆發COVID-19疫情後，外賣送餐服務大行其道，多家外送公司同時營業，競爭也轉趨激烈。

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中國外送業龍頭美團2年前也以Keeta為名進軍香港市場。據報導，以2024年3月的訂單計算，Keeta占香港外送市場比重達44%，躍居全港首位。

先前有報導表示，美團還準備在香港發展無人機外送服務。（編輯：邱國強）1140310