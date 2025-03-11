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中國兩會閉幕 年度經濟目標顯示形勢艱困

2025/3/11 16:54
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（中央社台北11日電）中國今年兩會提出包含經濟成長率在內的目標，被認為不易實現，同時多項提案聚焦於青年就業、贍養等問題，在當前國際經濟形勢及消費不振等情形下，中國今年的經濟任務更加艱困。

中國全國人大、政協兩會在10日和11日相繼閉幕，今年中國政府工作報告提出了多項經濟數據目標，包含經濟成長率5%左右、財政赤字率提升至4%、消費者物價指數（CPI）漲幅調降至2%左右。

雖然官方透過部會記者會、官媒解析等方式，多次強調這樣的目標是「合理」、「實事求是」，然而在中國經濟現實仍舊面臨困境且相關經濟數據下滑的背景下，分析認為這些目標恐難實現。

美國之音報導引述英國倫敦潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）資深中國經濟學家林浩波（Kelvin Lam）分析，根據中國國家統計局最新發布的數據，就算考量春節的波動，中國2月的消費者物價指數跌幅仍超過市場預期，顯示通貨緊縮的壓力持續。

他說，除了食品價格下降之外，汽車行業的內捲競爭加劇，對CPI也造成影響，至於生產者物價指數（PPI）跌幅雖然略收窄，但仍顯示需求低迷。今年將CPI目標下調至20年來最低的2%，顯示官方意識到經濟挑戰加劇。

此外，今年兩會的多個提案關注青年就業問題，同樣顯示當前情勢不佳。

有人大委員提案將「禁止就業年齡歧視」、「禁止企業設置年齡門檻」寫入法律，反映近年來在中國就業市場例如「35歲門檻」、「不招已婚未生育女性」等隱性限制相當普遍，且顯然已引發眾怒。

在兩會期間舉行的民生議題記者會，中國人力資源和社會保障部長王曉萍指出，今年大學院校畢業生預計將達1222萬人，這個數字較去年增加43萬人，再創新高。

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她坦言，今年穩定和擴大就業任務繁重，除大學畢業生，脫貧人口務工規模也需保持在3000萬以上，還有大量的農村轉移勞動力需要落實穩定就業，「就業總量壓力不減，結構性矛盾更加突出」。

林浩波認為「就業困難」的關鍵在於技能錯配。中國正在經歷劇烈的經濟結構轉型，從低端製造業轉向高科技，這樣的轉變需要時間，但由於經濟成長趨緩、過度監管等因素，「白領職缺」遠不足以吸納眾多求職者。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140311

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