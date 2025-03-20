陸開放線上辦臨時台胞證 陸委會：沒有特別影響

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（中央社記者李雅雯台北20日電）中國大陸出入境管理局推出線上申辦「臨時台胞證」與「雙證關聯」核驗服務。陸委會回應，這是針對已經持有台胞證等證件對象，目前看起來沒有特別影響，會再持續觀察。

大陸委員會（陸委會）20日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，中國大陸出入境管理局宣布，推出台港澳民眾線上簽發臨時通行證措施，初步看起來是針對已經持有台胞證等證件的對象，提供其在證件遺失或毀損時有應急措施。

梁文傑提到，所謂「雙證關聯」核驗服務是指，對於同時持有台胞證、中國大陸居住證者，提供核驗服務去查核這兩張證件持有者是不是同一個人。

梁文傑認為，目前看起來這些規定不會構成特別的影響，會再進一步地觀察。

中國大陸出入境管理局20日宣布，即日起為有需求的台港澳民眾簽發來往大陸臨時通行證、提供通行證與居住證雙證關聯核驗服務。

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中國大陸出入境管理局說明，台港澳民眾遺失、毀損或忘記攜帶通行證時，若是遇上需要搭乘飛機、火車等狀況，可透過手機登錄申辦有效期限7天電子臨時通行證，提供民航、鐵路等單位查驗，避免耽誤行程。

部分台港澳民眾同時持有通行證與居住證，持用任一證件辦理金融、網路等業務後，再持用另一證件時，有關部門難以核驗兩證關聯關係，帶來生活不方便，所以推出雙證關聯核驗服務解決這個問題。（編輯：呂佳蓉）1140320