在台港人參選香港議會 籲踴躍投票建立民意基礎

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（中央社記者廖文綺台北21日電）由海外港人籌組的「香港議會」選舉，有8名在台港人無懼跨境鎮壓宣布參選，他們期望能建立具有民意基礎的平台，推動憲法制定，並爭取外交上的認同。對於外界擔憂網路投票有風險，參選人表示已盡力防範，並呼籲海外港人勇於投票，落實民主選舉的投票過程。

由海外港人籌組的「香港議會」選舉目前正在提名階段，將於美東時間5月5日開放投票，預計選出35名議員。選舉將透過網路投票、一人一票產生。年滿21歲、在香港出生或居港滿7年人士均可以組黨形式或獨立身分報名參選；年滿16歲，在香港出生或居港滿7年人士，可透過手機及護照等證明文件進行網路投票。

目前有8名在台流亡港人宣布參選，出來參選的決定，將令他們承受中國跨境鎮壓風險。27歲的參選人吳文君接受中央社採訪時表示，她在決定參選前也有過躊躇，是看到47人案被重判，最終才決定站出來參選，「我看到群眾的恐懼那麼大的時候，我就會覺得我不能因為自己的恐懼就不站出來。」

對於外界質疑香港議會的必要性，吳文君表示，香港議會與其他NGO（非政府組織）最大的不同，首先在於它具有「民選」基礎，選出能為香港人發聲的代議士；其次它具有「國際性」，能處理的議題範圍更廣。參選人侯中宇表示，香港議題從前主要靠前議員向國外政要進行遊說，但他們認為這還是不夠。

第一屆香港議會的目標，侯中宇與吳文君表示，會先聚焦在推動憲法制定，爭取外交上的認同，並傳承香港的語言文化。香港議會的核心宗旨，正如之前所發布的「自由香港宣言」，包括主權在民、滅共、法治、民主和普世價值，期望建立一個有效保障港人權力的政府。

此外，侯中宇與參選人施樂賢都肯定香港議會的開放性參與，較低的參選門檻，可以讓更多想為香港發聲的倡議、更多議題被涵蓋進來，有個平台可以集中對外發聲、遊說。

身為勇武派的侯中宇表示，他的政見之一是希望能在海外建立武裝力量，包括推動海外港人接受軍事訓練，除了可以保護自身安全，也期望若有朝一日能光復香港，可以出一份力。中央社記者廖文綺攝 113年3月21日

例如施樂賢以自己的學生角度出發，觀察到許多以學生身分流亡來台的港人面臨經濟困難，在台灣卻幾乎沒有這方面的資源申請管道。施樂賢表示，身分較敏感的學生港人，家人若直接轉帳可能產生風險，打工也因簽證限制，每週最多只能工作20小時，難以負擔4、5萬元的私校學費，但若繳不出學費，連以學生身分留在台灣都做不到。

施樂賢說，目前只能靠在國外工作的朋友、手足將錢轉到台灣，「對於我們來說，我們會收得很過意不去」。因此施樂賢的政見之一，是希望能提供流亡來台的學生港人資源，至少讓他們的學籍得以維持。

吳文君則關注海外港人身心靈的創傷，2019年她曾遭誘捕並經歷了長達半年的軟禁和思想改造，使她確診「創傷後壓力症候群」（PTSD），因此她希望能提供同樣有過創傷的港人自我療癒或自我醫治的空間。

目前，吳文君致力於透過應用劇場探討港人面對創傷與壓迫的方法。若她當選，希望能建立如國家人權博物館那樣的平台，用藝術、文學書寫等方式記錄香港人的集體記憶，以及香港人被剝奪的東西與創傷。此外，她也希望能做為橋樑，代表香港人與台灣政府溝通。

身為勇武派的侯中宇表示，他的政見之一是希望能在海外建立武裝力量，包括推動海外港人接受軍事訓練，除了可以保護自身安全，也期望若有朝一日能光復香港，可以出一份力。

許多民眾擔心香港議會線上投票系統安全性是否足夠，侯中宇表示，投票系統是特別請台灣公司開發的，香港議會方面也有請技術人員檢視安全性。施樂賢則表示，身分認證完後會進行加密，將身分轉換為代號，系統會記錄投下誰，但不會記錄更多投票者個人資料。

施樂賢強調，只要是透過網路，必定存在風險，但若投票人數夠多，風險就會降低，因此他呼籲，「對於香港還是有一點希望的話，只要在安全範圍可行的狀態下，我都希望大家可以出來投票」。

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吳文君也呼籲港人出來投票，她說，香港一直沒有真普選，沒有完整的民主制度，尤其在2019年以後、國安法實施後，「再沒有民主跟自由的聲音去為香港人發聲」，因此她認為，這次香港議會選舉，是「重新給香港人用選票，去體現民主選舉的過程」。

她說，「也許未來可能會有更方便、更安全的方法，但是就目前的資源跟能力來講，作為第一次的民選的過程來說，我覺得其實已經是力所能及，能做到最好的一個方案了」。（編輯：朱建陵/呂佳蓉）1140321