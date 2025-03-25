提振疲弱需求 中國據報研究補貼服務業

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（中央社台北25日電）中國官方救經濟傳再出招，據金融時報，北京正考慮將服務業納入全國性補貼計畫，以提振疲弱的國內需求。這項政策可能於今年下半年推出，以刺激包括旅遊、觀光及體育等服務業領域。

提振消費與內需是中國官方近期政策重點方向。英國金融時報今天引述中國官員透露，中國正考慮將服務業納入全國性補貼計畫，以提振疲弱的國內需求。

報導說，這將是中國現有「以舊換新」商品補貼計畫基礎上的擴展。「以舊換新」政策目前已涵蓋手機、汽車等耐用品。

官員指出，有關服務業補貼計畫的討論非常認真，若今年上半年中國消費表現依舊疲軟，服務業極有可能會被納入新的消費「以舊換新」計畫中。

另有知情學者說，對於將服務業納入消費補貼計畫的建議，決策者抱持著積極態度。

消息人士並未透露這項計畫的具體規模，但中國政府日前承諾，今年消費品「以舊換新」補貼資金增至人民幣3000億元（約合新台幣1.3兆元），較去年的1500億元倍增，所涉消費品包括家電、家具、家居裝潢、辦公用品和汽車等。

報導並提到，經濟學家長期以來一直呼籲中國政府重塑經濟結構，強化內需，而這個需求在過去4年房市下滑後變得更為迫切。

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此外，北京近年雖試圖透過「以舊換新」刺激內需，但有經濟學家認為，這些計畫多數僅是幫助了生產商銷售商品，並未有效提高消費者的實際購買力，無法真正實現中國經濟的再平衡。

在經濟長期疲弱下，中國官方已逐漸轉向更加注重消費的政策立場。中國國務院總理李強稍早在中國全國人大會議強調擴大內需的重要性，官方也公布「提振消費專項行動方案」，提出8方面共30項具體措施，內容從育兒補貼體系到支持地方加力擴圍實施消費品「以舊換新」等多項措施。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1140325