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中國海關系統反腐風暴不止 前副署長孫玉寧涉貪被捕

2025/3/27 14:38
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（中央社台北27日電）近年來，中國海關系統一直是「貪腐」重災區，多名高階官員被查落馬。根據最新的通報，前海關總署副署長孫玉寧因涉嫌受賄被捕，相關案件移送檢察機關審查起訴。這起事件也令前署長俞建華於去年在任內死亡一事再被提起。

根據中國最高人民檢察院官方微信公眾號26日發布，前海關總署黨委委員、副署長孫玉寧涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪逮捕孫玉寧，案件正在進一步辦理中。

在此之前，中共中央紀委國家監委於3月14日發布公告指出，孫玉寧喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金；搞錢色交易；不正確履行工作職責，干預公共財政資金分配；貪婪腐化，將公權力作為謀取私利的工具，並非法收受巨額財物。

中央紀委常委會會議決定給予孫玉寧開除黨籍處分、國家監委給予開除公職處分；收繳違紀違法所得。

綜合財新傳媒、界面新聞，2023年以來，中國對於海關系統的反腐工作力道持續加強，各地和總署有多名官員被查。今年2月上旬，海關總署召開「2025年海關全面從嚴治黨工作會議」，會中指出海關反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，剷除腐敗滋生土壤和條件任務仍然艱鉅繁重，違紀違法案件數量仍多、風紀與腐敗交織問題明顯、新型隱性腐敗特徵明顯。

當時，中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組組長王林表示，將嚴肅查處「關商勾連」腐敗，徹查「靠關吃關」問題。

據公開資訊，孫玉寧是在去年4月中共中央第五巡視組進駐中國海關總署巡視後，被查出涉嫌嚴重違紀違法而落馬，同年9月24日被中紀委國家監委通報正接受紀律審查和監察調查。

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孫玉寧落馬前為前署長俞建華的副手，這起事件也令外界再次想起去年俞建華於任內死亡一事。

俞建華於去年12月間離世，官方訃告稱是因「突發疾病」經搶救無效離世，然而當時有傳言稱俞建華日前遭紀檢人員約談，可能已經「出事」。對於俞建華的死因，也有傳聞稱並非病死而是自殺。（編輯：吳柏緯/廖文綺）1140327

#俞建華
#海關總署
#國家監委
#檢察院

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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