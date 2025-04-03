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美國公布對等關稅措施首日 港股重挫352點

2025/4/3 16:40
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（中央社記者張謙香港3日電）美國公布向各國徵收對等關稅首日，香港股市下滑，收盤重挫352點或1.52%，報22849點，跌破23000點關卡。

港股全日成交總額為港幣2894億元。

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受新措施影響，港股各類股票普遍下跌，尤其是以美國為主要出口市場的股票，比如服裝代工申洲國際大跌14.14%報53.1元、電動工具商創科實業跌12.36%報82.2元、電腦企業聯想集團跌7.78%報9.83元。

有市場分析師表示，新措施剛開始，美國與各國的貿易戰短期內還會持續下去，尤其在中美之間，港股仍然會受到衝擊，波動較大。（編輯：周慧盈）1140403

#香港
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