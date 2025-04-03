中美海上軍事安全磋商 中方：美演訓活動易釀誤判

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（中央社記者謝怡璇北京3日電）央視新聞報導，2至3日，中美兩軍在上海舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議。中方指美軍艦機在中國當面海空域進行偵察、測量和高強度演訓活動，極易造成誤解誤判，將繼續回應一切危險挑釁行為。

據中國官媒央視新聞報導，中美兩軍在2日至3日於上海舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議。

報導指出，雙方在平等和尊重的基礎上，就上次工作小組會議以來中美海空安全形勢進行坦誠、建設性交流，評估「中美海空相遇安全行為準則」執行情況，討論改進中美海上軍事安全問題的措施。

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中國指出，美軍艦機在中國當面海空域進行偵察、測量和高強度演訓活動，極易造成誤解、誤判，危害中國主權和軍事安全。對此，中國軍隊將繼續依法依規回應一切危險挑釁行為，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議，在2022年因美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，曾一度被中國宣布取消、暫停；2023年美國時任總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在舊金山會晤時，雙方同意恢復中美海上軍事安全磋商機制會議；2024年度的中美海上軍事安全磋商機制工作小組會議在美國夏威夷舉行。（編輯：周慧盈）1140403