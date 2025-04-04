中國2024新生兒年增52萬 廣東連續7年出生第一大省

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（中央社台北4日電）中國國家統計局日前公布2024年中國出生人口較前一年增加52萬人，終結連續7年下降，原因之一是中國人偏愛龍寶寶。近日各地陸續發布人口統計報告，經濟大省廣東的出生人口比前一年增加10萬人，出生率達8.89‰，連續7年成生育第一大省。

近日中國各地方政府陸續公布去年的人口統計資料，在目前已公布的27個省市中，有24個省市的資料中揭示了去年出生人口的相關資料，出生人口數位居前三名的分別是廣東、河南、山東。

據第一財經，2024年，廣東的出生人口數量比2023年增加了10萬人，總數達113萬人，這是廣東連續第7年成為中國「生育第一大省」，並且是連續第5年成為唯一出生人口數超過100萬的省。廣東去年的人口出生率達8.89‰。

報導引述廣東省體改研究會執行會長彭澎分析，廣東的常住人口總量位居全中國第一，外省流入人口總數非常大，流入的人口結構比較年輕，處於婚育年齡的比例比較高；另一方面，部分地區雖然近年來生育意願下降，但受傳統的生育文化影響，生育意願仍較其他地方高。

位居第二的河南省，2024年出生人口為76.2萬人，比2023年增加6.7萬人，出生率為7.78‰，比前一年提升了0.72個百分點；山東省2024年的全年出生人口64.9萬人，出生率6.42‰，比前一年增加3.9萬人，出生人口數量位居全中國第三。

根據中國國家統計局今年1月發布的「2024年國民經濟運行情況」，2024年全年出生人口954萬人，人口出生率為6.77‰；死亡人口1093萬人，人口死亡率為 7.76‰，人口自然增長率為-0.99‰。這是中國人口數連續第3年下降。

相較於2023年新生兒902萬人的新低紀錄，2024年中國新生兒增加52萬人，終結2017年以來連續7年下降。

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分析指出，後疫情時代的生育補償效應是重要原因之一。由於疫情影響，許多家庭延後了婚育計畫，隨著疫情得到控制，這些家庭開始逐步完成生育計畫，從而帶動了2024年出生人口的增加。

此外，由於2024年是龍年，受儒家文化影響，龍年在中國被視為生育大年。家長們普遍希望子女能夠「望子成龍」，因此龍年往往能激發更高的生育意願。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140404