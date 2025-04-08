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范斯談關稅脫口說「中國鄉巴佬」 官方網友齊反擊

2025/4/8 16:07
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（中央社台北8日電）美國副總統范斯日前接受福斯新聞專訪，在談及川普對等關稅措施時脫口說出「中國鄉巴佬」（Chinese peasant）一詞，引發中國網友群起批評。中國外交部發言人林劍也說，「這位副總統」的話「無知又缺乏禮貌」，令人詫異，也感到悲哀。

范斯（JD Vance）台北時間3日接受美國福斯新聞頻道（Fox News）節目Fox & Friends專訪，為美國總統川普（Donald Trump）對全球執行的對等關稅措施作辯護，提到上述言語。

綜合媒體報導，范斯表示，美國所有人都應該退一步捫心自問，全球化的經濟給美國帶來了什麼？從根本上來說，它（全球化）基於兩個原則：背負巨額債務，並購買其他國家為美國製造的東西。

范斯接著說，說得直接點，就是「我們向『中國鄉巴佬』借錢，來購買『中國鄉巴佬』製造的東西」（We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture）。

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綜合環球網、觀察者網等媒體報導及中國網路訊息，范斯的「中國鄉巴佬」一詞引發眾多中國網友不滿，紛紛指他「充滿偏見及傲慢」、「這就是大國副總統？」、「他講話才像鄉巴佬」、「中國文明領先美國數千年呀 」 、「『中國鄉巴佬』正享受著世界上最大的高鐵網絡、世界上最先進的電動車」等。

中國外交部發言人林劍今天在例行記者會上回應此事時說，中方對中美經貿關係的立場「已經講的很清楚了」。聽到「這位副總統」說出這樣「無知又缺乏禮貌」的話，令人詫異，也感到悲哀。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140408

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